"La provincia no le debe un solo peso a Cotapa", aclaró Scheppens

El Ministro de Producción, Carlos Schepens, se refirió a la situación de la empresa láctea de Paraná. "Siempre nos ocupamos de los problemas de las empresas entrerrianas que generan mano de obra y más en este caso, que se trata de la producción de leche, producto socialmente sensible, y además con una empresa emblemática de la ciudad".



Para el funcionario provincial el contexto actual de la cadena láctea no ayuda a resolver estas situaciones. "La política económica que sostuvo durante muchos años la plena actividad de los sectores industriales no está vigente", recordó Schepens.



En tal sentido, un reciente informe del Observatorio de la Universidad de Avellaneda, muestra los números de la crisis: la producción primaria de leche a nivel nacional se redujo 14,2% en 2016, mientras el consumo interno por habitante sufrió una merma del 25% y las exportaciones cayeron un 37%. Semejantes números hablan por sí mismos.



Sobre declaraciones periodísticas del dueño de COTAPA, según la cual había una deuda al momento de la compra de la empresa, el Ministro recordó que ello se tramitó en el proceso licitatorio por el cual EN PREMIEUR S.A., adquirió las acciones del Estado, acuerdo plasmado en el contrato de diciembre de 2014 firmado por el empresario. Incluso, mediante convenio suscripto oportunamente por el gobierno de Entre Ríos y EN PREMIEUR S.A., en el marco de la transferencia de las acciones del estado provincial, la referida empresa adjudicataria renunció a todo reclamo de cualquier naturaleza por la compra de las acciones de COTAPA SAPEM.



La provincia debió refinanciar en el mes de diciembre de 2015, un compromiso de EN PREMIEUR SA, con el estado provincial por $24.327.941,67 que cuyos vencimientos operan el 31/05/17 y el 30/11/17.



La empresa tampoco saldó la deuda por pago de acciones por un monto aproximado de $15 millones.



Tampoco ha informado semestralmente -de acuerdo al compromiso asumido en el convenio de transferencia- las inversiones y la evolución del plan de negocios hasta un monto de $35.680.797, a consecuencia que el estado asumió deudas de COTAPA por igual monto entre el 31/7/14 hasta el 31/12/14 (fecha de licitación y fecha de transferencia efectiva de la planta).



El Ministro también informó que no hay ningún trámite iniciado ante el gobierno de la provincia en el que se haya planteado esta situación. "Necesitaríamos, para poder evaluar el tema, una presentación formal con toda la documentación que dé un respaldo formal al pedido", comentó el Ministro de Producción. "La empresa debe presentar los informes de evolución de su plan de negocios, conforme se comprometió oportunamente", sostuvo el funcionario.



También recordó que "desde el Ministerio de Producción atendimos y nos ocupamos de muchos planteos de distintas empresas, fundamentalmente por la necesidad de acceso al crédito que hoy tienen las industrias".



"Desde el inicio de la gestión del Gobernador Bordet, estamos trabajando incansablemente para lograr mejorar la competitividad de las cadenas productivas que agregan valor, aportando desde la política fiscal y el acceso a los puertos, pero siguen siendo muy pocas las herramientas que dependen de nosotros. En estos casos creo que el gobierno nacional deberá prestar atención, para sostener a muchas empresas que están en situación de crisis, por la caída del consumo interno y las dificultades para acceder a los mercados internacionales", finalizó el Ministro de Producción.