Restructurarían Cotapa para mejorar su producción

"Es una muerte una anunciada"

Tras la reunión que mantuvieron representantes de los trabajadores de Cotapa con el dueño de En Premieur SA, éste se habría comprometido a mantener las fuentes laborales y a reactivar la planta en el transcurso de 10 o 15 días."Nos dijo que cumplirá a rajatabla con los haberes de los trabajadores, con todo lo pendiente, incluso con una pequeña deuda, que están garantizada las fuentes laborales y no se afectarán los salarios", confirmó a, el titular de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra), Mario Mildenberger."El inconveniente más grande que tiene él, es no poder acceder a los Bancos por el papeleo que le debe la provincia; amén a eso, ya cuenta con un crédito gestionado y gente en Estados Unidos le traerá 10 millones de dólares para reactivar la fábrica en 10 a 15 días, ordenarla y restructurar cada lugar con el personal de producción para mejorarla", informó el sindicalista tras el encuentro con los empresarios responsables de la firma láctea.Durante estos días en los que la planta mantendrá paralizada su producción, a los comerciantes y vendedores se los proveerá con la mercadería en stock, y según reprodujo Mildenberger, estaría garantizada la compra de materia prima para retomar las actividades.En tanto, los trabajadores se mantienen en alerta y movilización. Mildenberger se reuniría este lunes con representantes del ministerio de Trabajo de Nación, en el marco de las conversaciones que mantiene Atilra en torno a la crisis del sector lácteo.Con apenas 22 años, Juan Carlos Ariaú ingresó a Cotapa en 1978. Sobre la crítica situación que atraviesa la fábrica, éste indicó aque "es una muerte una anunciada"."Hace muchos años que estamos mal, que cobramos atrasado", dijo el trabajador con 39 años en la empresa. "Se lo venía venir a todo esto", subrayó."Para mí, Cotapa fue todo, yo crié a mis hijos con esto, y si bien voy a cumplir con 60 y ya estoy, pero hay muchachos jóvenes a los que les va a afectar", lamentó el trabajador ante la incertidumbre sobre el destino de la fábrica."Por supuesto que me afecta, me pone mal, son muchos años", resumió.