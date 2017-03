Menor golpeada y arrojada a un basural: Detuvieron a un sujeto en San Benito

Policiales Menor hallada cerca de un volcadero salió del coma farmacológico y evoluciona

Detenido en San Benito

Esperada declaración

La investigación y las dudas

El pasado domingo 26 de febrero por la tarde, la ciudad de San Benito quedó conmocionada tras el macabro hallazgo de lo que por cuestión de horas, no se convirtió una vez más, en un aberrante crimen. Una joven de 14 años fue hallada inconsciente en las inmediaciones del Volcadero de residuos de la ciudad de San Benito, a pocos kilómetros de la capital entrerriana, informó Elonce . Según indicaron fuentes policiales, la menor habría sido agredida a golpes y presentaba cortes en la cabeza, que habrían sido provocados con un elemento contundente que no fue hallado en el lugar.Tras la tremenda agresión que habría tenido la intención de terminar con la vida de la adolescente, la víctima permaneció varios días en la terapia intensiva del hospital materno infantil San Roque de Paraná y debieron mantenerla un par de días en coma inducido, debido a la gravedad de las lesiones.A casi un mes del aberrante ataque, que se comenzó a investigar el día de la tremenda agresión,En la tarde de este martes, personal policial de la División Homicidios, dio cumplimiento al oficio emitido por el juez y procedió a detener a un hombre de 38 años de edad. El procedimiento se realizó en Avenida Friuli de la ciudad de San Benito.El hombre, fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, para quedar a disposición de la Unidad Fiscal a cargo de Gervasio Labriola.Cabe recordar que el fiscal estuvo el pasado jueves 02 de marzo, en el hospital San Roque de Paraná para tomarle declaración a la menor de 14 años hallada en un descampado en las inmediaciones del volcadero de la localidad de San Benito, pero la medida no se pudo realizar porque la adolescente está mal anímicamente Desde el momento en que la menor salió del estado de coma, un equipo técnico ayudaba a la menor a superar la situación traumática que le tocó vivir cuando regresaba a su casa, ese último domingo de febrero pasado.El doctor Ariel Villanueva, director de Restitución de Derechos del Copnaf dialogó conLos argumentos del funcionario se relacionan con la aparición de versiones publicadas en un sitio digital de San Benito, en el que se dio cuenta acerca de una gravísima situación de riesgo de esta menor.Por tal motivo, las versiones activaron el trabajo de personal de Trata de Personas, que comenzaron a investigar una supuesta versión, de que alguien cercano a la víctima, habría supuestamente, intentado ingresar a la menor en una red de prostitución.