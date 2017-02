Mejora la menor hallada en basural: El brutal ataque ocurrió en el lugar

Policiales Menor hallada en el Volcadero sigue en coma y hay pocos datos del agresor

Indicios y sospechas

Mejoría en la salud

Intento de homicidio

Versiones de vulnerabilidad

La investigación del caso de la menor que fue golpeada y arrojada en un descampado en las inmediaciones del volcadero de San Benito sigue adelante en la búsqueda de testigos y otras pruebas que logren identificar al agresor.Se ha entrevistado a numerosos testigos, pero en el entorno de la víctima han aportado muy pocos datos que resulten relevantes para el esclarecimiento del hecho. Si bien hay algunas pistas, los pesquisas esperan encontrar pruebas que confirmen alguna de las mismas.Labriola señaló que por los testimonios que se han recogido, "podemos afirmar que los hechos ocurrieron en el lugar. En principio, no la teníamos identificada, hasta que los padres se presentaron a la noche en ese día, denunciando que estaba perdida. No pueden dar fe de hacia dónde se dirigía o donde había estado, con lo cual, en lo que hace a la investigación, no son muchos los datos que nos pueden aportar al respecto", remarcó el fiscal.El fiscal dispuso que se realizara la pericia al celular de la víctima y en el dispositivo no pudieron hallar algún elemento sospechoso que permitiera "arribar a una persona determinada". "No hay ninguna conversación, lo cual puede dar cuenta de que el ataque para ella también fue sorpresivo".Tras ser encontrada con serias heridas, la menor fue derivada de urgencia al Hospital San Martín de la capital entrerriana y quedó en coma inducido. Posteriormente, fue trasladada al Hospital materno infantil San Roque, donde se encontraba en cuidados intensivos.Sin embargo, se pudo conocer que esta mañana, su salud mejoraba y el fiscal adelantó que en los próximos días, podría ser trasladada a una sala común."Lo fundamental, es esperar que se recupere y pueda hablar pronto", remnarcó el Fiscal.En cuanto a las heridas, "se puede afirmar que fue un objeto contundente que le produjo heridas en la cabeza y el cuero cabelludo, además de múltiples hematomas. Fue difícil examinarla, por el delicado estado de salud".Sin lugar a dudas, Labriola señaló que "estamos hablando de un intento de homicidio. Se descarta el móvil del robo, porque tenía su mochila con su celular. Pero algún móvil tiene que haber, e indudablemente, está la posibilidad de que haya sido objeto de un intento de abuso sexual". Tal como lo había indicado uno de los directivos del Copnaf a Elonce TV , el fiscal confirmó en declaraciones radiales que la menor "ha tenido ingresos al Copnaf, pero nada que nos de precisiones sobre lo que pasó ese día", dijo.