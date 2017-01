Denuncia por abusos a menores en una fiesta: Hoy declara la adolescente

Policiales Denunciaron abuso de menores e intentos de violación durante fiesta en Paraná

En el marco de la denuncia por abusos contra una menor durante una fiesta de cumpleaños, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género María Fernanda Ruffatti, ordenó el allanamiento de la finca de la zona de la Toma Vieja donde se habría realizado el festejo, mientras que los jóvenes denunciados se presentaron en Tribunales, para constituir abogados defensores y quedar registrados en la causa. Según se pudo saber, la fiscal Ruffatti recién los citaría a declarar la semana próxima, tras lo cual adoptaría las medidas pertinentes.Mientras tanto, cada uno de ellos tuvo que dejar en el despacho los celulares personales, para ser analizados por los peritos informáticos.Asimismo, la jueza de Garantías número 1 de Paraná, Paola Firpo impuso "restricciones preventivas" a los cuatro jóvenes denunciados. Durante 90 días no podrán acercarse a la menor ni a ninguno de sus familiares.La abogada querellante de la familia de la víctima será, desde este martes, la doctora Rosario Romero."Pero no quiero hablar ni hacer declaraciones porque recién estamos en los inicios de la investigación y quiero preservar las pruebas", expresó a El Diario.El procurador general de la provincia, Jorge Amílcar García, pidió "bajar los decibeles", en procura de "preservar" a la víctima, que es una menor de 15 años. "Pedimos mucha cautela en el manejo de este caso hasta saber exactamente qué pasó en esa fiesta. No me interesa quién organizó y quién estuvo ahí, si es hijo de tal o cual: si efectivamente ocurrió lo que denunció la familia, vamos a caer con todo el peso de la ley. Pero primero queremos preservar a la víctima, y esperar lo que diga en cámara Gesell", dijo, ante la consulta periodística.La investigación judicial comenzó tras la presentación de la familia de la menor ante la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso el domingo. De forma inmediata, la fiscal Ruffatti ordenó la revisación médica, la extracción de sangre para determinar si solamente fue alcohol lo que se le dio el sábado u otra sustancia y avanzará en una causa por abusos e intento de violación.