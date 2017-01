"Cumpleaños" que terminó con denuncia de abuso: La fiesta "no estaba habilitada"

Policiales Denunciaron abuso de menores e intentos de violación durante fiesta en Paraná

Una presunta "fiesta de cumpleaños" que se realizó el sábado en una casa quinta de la zona de la Toma Vieja de Paraná, derivó en una denuncia por el delito de abuso de menores en forma reiterada.Los organizadores, un grupo de jóvenes de entre 20 y 22 años, invitaron a numerosas adolescentes de 15 años a ser parte de una jornada veraniega con mucho alcohol, música y encuentros sexuales en diferentes lugares del predio, aunque a pocas menores se les anticipó cuál iba a ser la modalidad del encuentro. Según publicó Análisis, una de las menores fue acosada por cuatro de los organizadores, quienes intentaron violarla, en diferentes momentos y en fracción de minutos.que la fiesta no estaba habilitada ni se tenía conocimiento de su realización."Todos los fines de semana vamos recorriendo quintas y lugares donde pensamos que se pueden llegar a desarrollar este tipo de fiestas sin habilitación. También de distintas maneras tratamos de averiguar dónde se realizan fiestas y buscamos llegar. En esta oportunidad no teníamos conocimiento y no pudimos controlarla. Ahora toma intervención la Justicia y el fiscal que corresponde", explicó.Por su parte, Estela Boeykens, secretaria de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Paraná, manifestó que "es preocupante que nos enteremos de estas cosas, de excesos de toda índole. Cuando es algo tan privado es muy difícil de controlar".