No se ejecutó una orden de exclusión porque no se halló a oficial de justicia

Una orden de exclusión del hogar que recayó sobre un hombre de 72 años, en un grave caso de violencia de género, no pudo ser cumplida en tiempo y forma porque la Policía no logró encontrar al oficial de justicia responsable de hacer cumplir la medida de coerción.



El preocupante dato se conoció ayer en una de las tantas audiencias que se están realizando en la Feria Judicial de enero.



Según pudo establecer El Diario, se trataría de una funcionaria de apellido Verde, que fue infructuosamente buscada por la Policía para que notificara al imputado de la medida que dictó el viernes 13 la jueza de Familia, Eleonora Murga.



Ayer se realizó una nueva audiencia ante el Juzgado de Garantías en Feria a cargo de la jueza Paola Firpo, quien decidió dictar la exclusión inmediata del imputado de la casa que estaba ocupando junto a quien fue su ex pareja y denunciante en una causa por supuesto reiterado hecho de violencia de género.



Firpo aclaró que la audiencia que se sustanció debía declararse abstracta en función de que ya había una orden de exclusión dictada por una magistrada del fuero de Familia, que no se cumplió.



No obstante, Firpo, atento a la necesidad de que se cumpliera con aquella orden judicial y ante la reticencia del imputado a avenirse a la medida, dictó la exclusión, ordenando que el hombre fuera trasladado por la fuerza pública a la casa que ocupaba con la denunciante, recogiera sus pertenencias y fuese conducido a la Terminal de Ómnibus de Paraná donde debía abordar un colectivo que lo llevaría a Lanús, en provincia de Buenos Aires, donde lo esperarían sus hijos. También ordenó que se oficie una notificación al oficial de turno para que se cumpla con la medida.



En la audiencia, en la que estuvo presente la denunciante, participaron la fiscal de la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual María Schmit, y el defensor público Juan Carlín.



La fiscal solicitó "la inmediata y urgente exclusión del hogar por 90 días" del imputado, que padece un severo cuadro de salud, aunque el mismo no le impediría abordar un ómnibus y viajar hacia Lanús, según precisó Schmit citando un diagnóstico que le brindó en una charla el forense Luis Moyano.



Con estos elementos, más un informe de una psicóloga del Cuerpo Médico Forense de Tribunales que sostuvo que la denunciante corría riesgo de vida en función de reiterado hechos de violencia física, psicológica y sexual padecidos durante 20 años, Firpo ordenó que el imputado fuese excluido del hogar y que se trasladara a Buenos Aires al cuidado de sus hijos.