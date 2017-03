Buscan a un joven que no volvió a los micros que regresan a Entre Ríos

Paraná Los testimonios de paranaenses que viajaron al trágico recital del Indio Solari

Con el objetivo de llevar tranquilidad a familiares y amigos de quienes partieron desde la ciudad de Paraná a la localidad de Olavarría para presenciar el recital del Indio Solari, desde la agencia de viajes Terco Tur brindaron un panorama de la situación en lo que respecta al regreso de los micros y en un principio, dieron cuenta que dos jóvenes no habían regresado a los colectivos.En tal sentido, manifestaron que se encuentran en Olavarría "junto con la empresa contratada de transporte solucionando los desperfectos. Los pasajeros del colectivo 12 se encuentran acompañados con 2 coordinadores y un coordinador general".Respecto a los jóvenes que no regresaron a los colectivos indicaron que se trata de, y señalaron que los celulares de ambas personas "no se encuentran disponibles", por lo que pidieron a los familiares y amigos que se comuniquen con la empresa en caso de tener informaron sobre el paradero.Finalmente,por los coordinadores de la empresa., desde Terco Tur expresaron que se mantienen "en contacto permanente con Defensa Civil (a cargo del operativo), Policía Provincial (Dptal 1ra), Hospital de Olavarría y Municipio de la ciudad intercambiando datos de importancia".

Vale aclarar que en esta nota sólo se hace referencia a quienes viajaron con la empresa mencionada, ya que desde la Policía no se tiene información sobre la búsqueda de personas que hayan asistido al recital en forma particular.