Se hizo las trenzas en una peluquería, no pagó y terminó "pelada"

En una peluquería en Ezeiza se desencadenó un incidente inusual que dejó a más de uno boquiabiertos.Todo comenzó cuando una clienta, llamada Eliana, se presentó en la peluquería para hacerse trenzas fulani braids. Sin embargo, al finalizar el servicio, se negó a pagar. May, sorprendida por la actitud de la clienta, decidió investigar más a fondo.Antes de comenzar el trabajo, May había compartido una historia en su cuenta de Instagram, mostrando su destreza mientras trabajaba en las trenzas. Casualmente, en la imagen se veía claramente el rostro de la clienta. Fue entonces cuando recibió un mensaje urgente de una amiga: “May, tené cuidado, esta chica tiene la costumbre de ir a los salones de belleza, hacerse tratamientos y luego escapar sin pagar”.A pesar de la advertencia, May continuó con su labor. Al finalizar, la clienta alegó problemas con su billetera virtual y prometió traer efectivo desde un lugar cercano. Pero May no cedió. Sospechaba que la historia de la billetera era una artimaña. La clienta daba vueltas, sin saber cómo resolver la situación.La tensión aumentó cuando se alertó a la Policía. Los agentes intervinieron, pero la joven se negó a abonar por el servicio. Fue entonces cuando May tomó una decisión drástica: con tijeras en mano, cortó las trenzas de raíz, dejando a Eliana atónita.

Según Eliana, ella pagó por el servicio completo. Dejó una seña de 6 mil pesos y luego abonó 38 mil pesos adicionales, sumando un total de 44 mil pesos.En diálogo con TN, insistió en que no había ninguna historia previa entre ellas; eran dos extrañas en un salón de belleza. Cuando la situación se volvió tensa, Eliana -según su relato- llamó a la Policía para protegerse del marido de May, quien la amenazaba.