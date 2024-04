Copiosas lluvias desbordaron arroyos y cortaron rutas en Nogoyá

Los fenómenos climáticos de las últimas semanas se han tornado un inconveniente serio para las zonas productivas del departamento Nogoyá que han quedado aisladas por anegamientos, cruces de arroyos y caídas de puentes.



Previo a la semana santa, la Ruta Provincial Nº 43 que conduce hacia Crucesitas Tercera fue interrumpida al tránsito debido al inminente derrumbe del puente sobre el Arroyo Sauce.



Si bien la estructura del puente no estaba en óptimas condiciones, la erosión producida por el cauce del arroyo y el sobrepeso de camiones colapsaron el puente y lo dejaron al punto del derrumbe.



El Jefe Zonal de Vialidad, Mario Lupi, contó que el puente se encontraba en estudio para ser construido desde cero, “pero fue volteado por un camión que tenía un exceso de carga. Es un problema que estamos teniendo en varios caminos, porque reparamos a la mañana y a la noche pasan camiones con más de 30.000 kilos y rompen el trabajo realizado, no hay conciencia para nada” cuestionó el funcionario.



Refiriéndose al corte de la ruta, Lupi reconoció que el puente estaba en mal estado pero se podía garantizar el paso, “ahora ya no, solo quedan como pasos alternativos el camino de Las Achiras o ingresando por XX de Septiembre hacia Crucesitas Tercera” explicó el Jefe Zonal de Vialidad y anticipó que la idea más firme es colocar un puente de construcciones militares, considerando que sería la solución más rápida a pesar de ser limitados en la capacidad de carga que puede pasar sobre los mismos.



Pese a ello, aseguró que continuará gestionando el proyecto de un nuevo puente sobre el Arroyo Sauce, “se va a hacer lo más rápido que se pueda, como toda obra llevará su tiempo, a opinión personal apuesto a que este año se pueda comenzar, pero mientras tengamos el puente militar podremos pasar sin problemas” recordando que puentes del mismo tipo se instalaron sobre el arroyo Don Cristóbal y permanecieron por más de veinte años hasta que se construyeron los nuevos, detalló Paralelo 32.