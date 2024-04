Guiso de lentejas, Locro, Ñoquis y Polenta: recetas caseras para días de frío

Guiso de lentejas

Un clásico: Locro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el retorno del frío y este jueves, los grados del termómetro, se situaron alrededor de los 14 grados, para empezar a planear esos platos sabrosos que calientan el alma. Hay clásicos que vuelven a ser noticia: locro, puchero, y guiso de mondongo se ponen a la orden del día. Pero, además, hay otras opciones clásicas que animan la cocina.Una receta para preparar rápido, fácil y hacerle frente al frío, nada mejor que una rica receta, como este guiso de lentejas.-1 kg de lentejas-2 chorizos colorados-1/4 de panceta salada-1/2 kg de batata-1/2 kg de cebolla-2 pimientos rojo-Ajo-Caldo de carne-Sal-Ají molido-Hervir las lentejas hasta que estén tiernas y reservar. Se puede usar la lenteja en conserva.-Cortar la batata en cubos y también reservar.-En una cacerola rehogar la cebolla, los pimientos, la panceta, el ajo y el chorizo colorado. Una vez que esté cocido agregar un litro de caldo de carne y esperar a que tome temperatura.-Cocinar por 15 minutos y agregar la batata. A los 10 minutos agregar las lentejas y una vez que las batatas estén blandas, listo el guiso para disfrutar.La receta del locro tiene tantas opciones como cocineros. Cada quien lleva la receta de locro que ha heredado y acomodado a sus propios gustos. Completo, económico o falso locro, hay para todos los gustos. Esta es una receta con tres infaltables: carne, maíz y zapallo.-3 cebollas-1 kg de maíz blanco-½ kg de porotos-1 kg de huesitos y costillitas de cerdo-1 kg de carne de vaca (puede ser falda y cuadril)-1 kg de patitas de cerdo-250 gr de panceta-4 chorizos colorados-4 kilos de zapallo-5 litros de agua-sal-½ kg de cebollita de verdeo-300 ml de aceite-5 cucharadas de pimentón molido-pimienta negra molida-sal-Para empezar hay que tener todo listo el día antes porque hay que dejar en remojo toda la noche el maíz y los porotos en abundante agua. Preparar una olla bien grande porque hay que tener en cuenta que el maíz y los porotos se hinchan y empiezan a ganar espacio. Empezar calentando el agua y poner sobre las cebollas rehogadas primero la carne, las patitas y la panceta. Hervir a fuego fuerte y después agregar el zapallo.-Es esencial que el zapallo sea firme y maduro: se lo puede poner rallado, cortado en cuadraditos o en trozos grandes que cuando está blando se lo pisa con el tenedor para que quede bien cremoso. En ese momento hay que bajar el fuego y revolver constantemente para que no se pegue.-De acuerdo a la intensidad del fuego puede tardar unas dos o tres horas hasta que el maíz se ablanda. Agregar agua caliente si es necesario. Tiene que quedar espeso pero con buena textura líquida. A último momento agregar los chorizos colorados para que no se desarmen.-Para la salsita, Rehogar la cebollita verde cortada fina en aceite caliente. Poner pimentón, pimienta negra molida, sal. Apagar el fuego. No hay que cocinar mucho.-Servir el locro bien caliente con la salsita encima. Esta receta alcanza para unas 15 porciones bien suculentas.

Ñoquis caseros

Los ñoquis son una de las pastas más elegidas por los argentinos. Por su simpleza al elaborarlo y por su delicioso sabor, cada 29 de mes aparecen en la mesa. En esta oportunidad, un video explicativo que garantiza el éxito en el producto final.Además, el paso a paso para elaborar una salsa de pollo exquisita para acompañar tus ñoquis.Ingredientes para los ñoquisÑoquis:-240 g de harina 0000-600 g de puré de papas (700 g aprox. de papas con piel en crudo)-1 huevo-8 g de sal-6 g de polvo de hornearSalsa de pollo:-3 muslos de pollo-1 cebolla grande-1 pimiento-1/2 zanahoria-1 diente de ajo-1/2 vaso de vino tinto-500 g de puré de tomate-1 hoja de laurel-Sal-Pimienta negra-3 vasos de agua(Opcional: crema de leche, queso rallado).

Polenta, rápida y económica

-Con un cuchillo marcar las papas a la mitad y hervirlas a partir de agua caliente. Retirarlas cuando estén tiernas.-Una vez tibias, pelarlas y pisarlas.-Realizar una corona de harina y en los bordes poner la sal y el polvo de hornear. En el centro colocar la papa pisada y el huevo. Unir todos los ingredientes y, sin amasar, formar una masa.-Dividir la masa en 8 porciones, con cada una formar un cilindro y cortar los ñoquis. Opcional: pasarlos por una ñoquera o tenedor para darles forma.-Reservar los ñoquis en abundante harina para evitar que se peguen.-Cortar los muslos en 3 y sazonarlos con sal y pimienta. Luego picar en pequeños cubos la cebolla, el pimiento, la zanahoria y el diente de ajo.-En una olla a fuego alto, colocar un poco de aceite de oliva y sellar los muslos, 10 minutos de cada lado. Una vez listos retirar y reservar.-En la misma olla, añadir un poco más de aceite de oliva y rehogar los vegetales. Agregar sal, pimienta y la hoja de laurel.-Desglasar con el vino y dejar que evapore el alcohol.-Añadir el puré de tomate, el agua y los muslos.-Dejar hervir por 1 h.-Una vez lista la salsa cocinar los ñoquis. Colocarlos en tandas en agua hirviendo con un poco de sal y retirarlos una vez que floten.-Servir los ñoquis con la salsa y rallar queso por encima. Opcional: decorar con un hilo de crema de leche.La polenta tiene mala fama, pero es amada por varias generaciones de argentinos. En esta oportunidad, proponemos una deliciosa receta: Polenta con osobuco y vino tinto.Para la polenta-500 gr Polenta-1 lts de Leche-1 Lts de AguaPara la salsa-1kg de osobuco-1 cucharadita de mostaza-1/2 lts de salsa de tomate-1 lts de vino tinto-Queso parmesano c/n-1 cebolla blanca-1/2 cabeza de ajo-4 hojas de laurelEn una olla sellar y dorar bien el osobuco. Agregar el vino tinto, la salsa de tomate, la cebolla, ajo, laurel y mostaza y cocinar 3 horas a fuego bajo. Dejar reducir.Para la polenta, si gusta cremosa, usar cuatro partes de líquido por una parte de polenta. Hervir la leche y el agua condimentada con pimienta y sal, y con un batidor de mano agregar la polenta en forma de lluvia hasta obtener una consistencia cremosa. Servir con queso parmesano y la reducción de osobuco y vino tinto.