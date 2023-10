Venden a “Bandido”, el yate en el que navegó Insaurralde con Sofía Clerici

El yate "Bandido" en el que vacacionaron el ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde y la modelo Sofía Clerici, fue puesto a la venta al increíble precio de 4,95 millones de dólares en James Edition , un sitio web que se dedica a la compra y venta de bienes de lujo.El viaje del también intendente en licencia de Lomas de Zamora junto a la modelo generó un escándalo que derivó en la denuncia por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, además de una investigación en Uruguay por lavado de activos y su renuncia a la jefatura de Gabinete bonaerense. Terminaron en la Justicia su ex esposa, Jésica Cirio, y Clerici, quien lo acompañó en el viaje por las costas españolas.Según se detalla en la página donde está publicado el yate, "Bandido 90 está en perfecto estado, perfectamente adecuado para estancias prolongadas a bordo y cruceros de larga distancia.Diseñado con tres cubiertas, completamente estabilizado, construcción de casco de acero, estructura de aluminio, proa bulbosa, un volumen verdaderamente notable, garaje para bote auxiliar y juguetes".La causa contra Insaurralde es mantenida bajo secreto de sumario por el juez federal Ernesto Kreplak. El magistrado aún intenta determinar si el patrimonio del dirigente kirchnerista se justifica con la vida que tuvo junto a Cirio.Según consta en la página James Edition, el yate de lujo tiene base en Andrach, Islas Baleares, España, y fue construido en 2008. Con una longitud de 28 metros (92 pies) y una envergadura de 8 metros (26 pies), este yate ofrece un amplio espacio y comodidad para el disfrute. Está equipado con motores MAN de 1100 HP, y logra una velocidad de crucero de 10 nudos (19 km/h). Puede alcanzar una velocidad máxima de 13 nudos (24 km/h), lo que permite una navegación conveniente en aguas abiertas.Además, la embarcación cuenta con un motor de 750 horas de funcionamiento y un tanque de combustible de 35,000 litros, lo que garantiza una autonomía de navegación.La filtración de las imágenes de Martín Insaurralde con Sofía Clerici navegando en el yate de lujo provocó la renuncia del lomense a su candidatura como concejal y la jefatura de Gabinete en la gobernación bonaerense, que encabeza Axel Kicillof. El escándalo, calificado por los propios referentes del peronismo como un “grave error” y una seria “falta ética”, desató además sospechas de corrupción a pocas semanas de las elecciones generales del 22 de octubre.El juez federal Ernesto Kreplak mantiene bajo secreto de sumario la causa en la que se investiga la posible comisión de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, en la que están imputados tanto Insaurralde como Clérici, y la conductora televisiva Jésica Cirio. El magistrado busca determinar si el patrimonio del dirigente bonaerense y, por lo tanto, la sociedad conyugal que mantuvo con Cirio hasta que se separaron, se justifica con el nivel de vida y de ingresos que logró la ex pareja.Kreplak ya accedió a los registros migratorios de los imputados, a la vez que dispuso días atrás el levantamiento del secreto bancario, financiero y bursátil de los tres implicados.Por su lado, Clérici presentó un escrito con el que pidió ser sobreseída en la causa, al sostener que el viaje a Marbella fue “personal” y que el yate era un préstamo de un amigo. Además, la mediática enfatizó que no “quebrantó ninguna norma penal” y que las fotos subidas a sus redes sociales reflejaron un “viaje personal”. También se refirió a los objetos que aparecen en los posteos, como las carteras o relojes de marca, y dijo que se trata de “obsequios” de amigos por su cumpleaños, que “no tienen conexión alguna con los hechos ni con las personas denunciadas”.