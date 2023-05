Turismo: Pronostican “históricos mayo y junio” por el PreViaje y Mundial Sub20

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, pronosticó un nivel “histórico” de afluencia turística en mayo y junio por la “explosiva” combinación del programa PreViaje 4 y la realización en el país del Mundial de Fútbol Sub 20.“Con el PreViaje ya estábamos muy contentos porque había sido un éxito. El crédito del que habíamos dispuesto se agotó rápidamente. Pero el hecho de que el programa se combine con uno de los eventos futbolísticos más importantes del mundo, como el Mundial Sub 20, hace que vayamos a tener un mayo y un junio históricos en materia de movimiento turístico”, aseveró el ministro a Télam Radio en la ciudad de Ushuaia, donde participa del Foro Nacional de Turismo.El funcionario recordó que ya existen algunos niveles de ocupación hotelera en lo que va de mayo que nunca se habían producido, en especial en ciudades como Mendoza o Santiago del Estero que son sedes de la competencia deportiva.“A lo largo y ancho del país estamos viviendo una extemporada baja. Aquí en Ushuaia me contaban empresarios hoteleros que antes solían cerrar en estos meses, y que ahora no pueden porque hay reservas y pasajeros. Esto significa menos empleo temporario y más empleo estable”, destacó Lammens.Además, en la misma línea explicó que al mantenerse un flujo estable de visitantes, “los inversores que están pensando en abrir hoteles u otros complejos turísticos, pueden planificar mejor sus niveles de recupero y generar así más empleo y movimiento económico”.“Todos los indicadores confirman que el turismo es la actividad que más crece, que más actividad y empleo generan y la que más ha mejorado sus niveles después de la pandemia de coronavirus”, recalcó el ministro.Al respecto, el titular de la Cartera de Turismo agradeció el trabajo conjunto “de las 24 provincias, con independencia del partido o sector que las gobierne, por haber trabajado codo a codo con nuestro equipo” para convertir a la actividad en la que “más está empujando el crecimiento del país”.Sobre el Mundial Sub 20, Lammes también dijo que de acuerdo con las selecciones que lleguen a las instancias definitivas, se prevé un gran movimiento de países como Uruguay o Brasil.“El impacto ya es muy importante por las delegaciones y el personal de FIFA, y creemos que vamos a seguir creciendo. Hay provincias del norte cuyos pobladores se movilizan para ver estos partidos, y todo eso va sumando a un movimiento todavía mayor”, concluyó el ministro.Lammens inauguró hoy en la capital de Tierra del Fuego una nueva edición del Foro Nacional de Turismo, un espacio federal que reúne a más de 500 referentes de la actividad, tanto del sector público como del privado y del académico.El foro que se extenderá hasta mañana en el hotel Las Hayas, un complejo ubicado dentro de la reserva hotelera Glaciar Martial, en los alrededores de la capital fueguina, se lleva a cabo bajo el lema “Re-Evolución de los Destinos Emergentes en Argentina. Desarrollo inteligente y sostenible de los nuevos espacios para el turismo”, con la participación de disertantes nacionales e internacionales.