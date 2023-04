Cambio climático acelera la frecuencia de “sequías repentinas”, según un estudio

El cambio climático, causado por la actividad humana, aceleró la frecuencia con que ocurren las "sequías repentinas", más difíciles de prever, y ante las que es más complicado adaptarse, advierte un estudio publicado en la revista Science.Aunque generalmente se considera a las sequías como un fenómeno de largo plazo, algunas pueden aparecer de manera más repentina, en pocas semanas, bajo ciertas condiciones, consigna la agencia de noticas AFP.El cambio climático favorece algunas de esas condiciones:Para este estudio publicado en la revista Science, los investigadores analizaron datos de observaciones satelitales y humedad de las tierras en un período de más de 60 años (1951-2014).Las sequías repentinas aumentan "en particular en Europa, en el norte y el este de Asia, el Sahel, y sobre la costa oeste de Sudamérica", declaró a la AFP Xing Yuan, principal autor del estudio y profesor en China en la universidad de ciencias de la información y tecnología Nankin.Son "peligrosas por su rápida aparición, que no deja suficiente tiempo para prepararse", agregó.El estudio muestra que también, que tienden a producirse con mayor rapidez.Existe una verdadera "", señala Yuan.Los científicos calcularon los impactos que tendrían diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero sobre las sequías repentinas, gracias a modelos climáticos.Si las emisiones son moderadas, la tendencia a que aumente el número de sequías repentinas debería de todas maneras reforzarse en todas las regiones del mundo. Si los niveles de emisiones son más altos, esta tendencia crecerá aún más."Pensamos que la reducción de las emisiones puede ralentizar esta transición" hacia más sequías repentinas, dijo Yuan.El concepto de sequía repentina apareció al principio del siglo XXI, pero recibió sobre todo atención desde la sequía del verano de 2021 en Estados Unidos, que se instaló particularmente rápido y causó más de 30.000 millones de dólares de pérdidas, agrega AFP."La advertencia" del estudio "debe ser tomada en serio", declaró David Walker, investigador en la universidad de Wageningue, en Países Bajos, quien no participó en el informe publicado en Science.Las regiones particularmente afectadas por las sequías repentinas se encuentran en buena medida en países de bajos ingresos, donde la población carece de recursos para enfrentar esos eventos climáticos extremos, señala.La severidad del impacto en las culturas depende en buena parte del momento en que ocurre la sequía.De momento, se publica una vez por mes una cartografía de las sequías, pero ahora "son necesarios métodos de detección de sequías que operan sobre escalas de tiempos más cortas", resalta Walker, para poder intentar predecir estos fenómenos.