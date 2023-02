Artesanos y música: Nonpalidece y Kapanga animaron la cuarta noche en Colón

Tallistas destacados

Video: Tallistas crean impresionantes obras en la Fiesta de la Artesanía de Colón

Artistas destacados de la noche

Nonpalidece

Video: Nestor, de Nonpalidece, habló de la presentación de la banda en Colón

Seba Glezer, artista entrerriano, cantó con Nonpalidece

Carpa de artesanos de Pueblos Originarios

Video: Carpa de artesanos de Pueblos Originarios en Colón

La palabra de la gente

Video: La gente disfruta de los shows en la Fiesta de la Artesanía de Colón

Video: La gente destacó el nivel de los shows de la Fiesta de la Artesanía

Cartelera artística para los próximos días

Este martes se vivió la cuarta noche de la 38° Fiesta Nacional de la Artesanía 2023 de Colón. En el Predio del Parque Quirós se puede disfrutar de artistas de renombre en la escena regional, provincial y nacional.Asimismo, durante las nueve jornadas se puede recorrer el Paseo del Artesano “Maestro Artesano Hugo Da Silva”, donde hay más de 200 artesanos ofreciendo sus productos.recorre el evento con móviles en vivo, en el marco de “”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.En un sector del predio están los tallistas, quienes llegaron a Colón desde distintos puntos del país para crear espectaculares obras.Ricardo Álvarez, de Tucumán, comentó aque “mi obra es Manos Hacedoras, me tocó el rubro mano que talla madera. Se refleja la importancia de las manos. Es la primera vez que las hago en este tamaño, es un desafío para mí”.“Hago las dos manos, la herramienta y un banco. En la base también lleva un trabajo importante. Ellos nos dan la idea y uno se imagina, hace el diseño y lo manda. El jurado evalúa y si está de acuerdo nos invitan”, dijo.Indicó que “lo más grueso se hace el primer día y los detalles después, porque llevan más tiempo. Uno viene a Colón y están los troncos, todos tienen un número y se hace un sorteo, así que va en suerte qué madera te toca. Yo a esta la vi y me gustó, después salió en suerte. Es una madera noble, se trabaja bien. Esta es la tercera vez que participo, el año pasado obtuve el segundo puesto”.Héctor Simmer, de Chaco, indicó que llevan a cabo controles para que los tallistas puedan desarrollar su obra lo mejor posible. “Para evaluar se tiene muy en cuenta la seguridad, la vestimenta, las botas de seguridad, la protección del cuerpo, porque están trabajando con herramientas filosas. Controlamos la postura también”, dijo.Francisco Aguirre, de Florencio Varela, contó que “respecto al diseño les pedimos que envíen un boceto y vemos que esté lo más parecido posible, no al 100% pero debe estar lo más parecido. Para definir al ganador se evalúa la terminación de la obra, que se adecúe al boceto. En algunos casos muchos deben modificarlo en el momento porque les toca determinada madera”.La competencia termina el sábado por la noche.Este martes se presentaron destacados artistas sobre el escenario principal. Estuvieron Vecinos de Alcuaz, Sombi y Rebelión Reggae.También se podrá disfrutar de la música de La Parabellum, Déjà Vu y Nonpalidece.El cierre a todo ritmo estuvo a cargo de Kapanga.Néstor Ramljak, vocalista y figura principal Nonpalidece, dialogó cony dijo que “hemos venido muchas veces a la provincia, pero a Colón creo que es la primera vez. Solíamos ir mucho a Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, pero intentamos recorrer todas las ciudades”.“Es muy lindo después de 26 años que tiene la banda, encontrarnos con lugares que nos representan una visita por primera vez. Quiere decir que todavía quedan muchas cosas por hacer”, agregó.Asimismo, remarcó que “estamos contentos del marco que tiene el festival, de encontrarnos en Colón. Es un encuentro federal muy vistoso, lindo de visitar. Se hacen diferentes encuentros en distintas ciudades y nos encanta ir”.“Hace un año salió un disco nuevo, el repertorio será un poco nuestros temas de antes y los de ahora, equilibrando lo que somos. El proyecto de Nonpa es reggae clásico. Siendo tocado por nosotros ya al reggae lo hacemos diferente”, indicó.“Lo importante es querer decir algo, expresar algo y lograrlo, más allá del género. Nonpa es un ejemplo de perseverancia y autogestión. Gestionamos nuestro propio presente a través de habilidades, sueños y acciones, con un claro contacto con la madre naturaleza”, explicó.Seba Glezer es el cantante de la banda Suma Paciencia y subió al escenario a cantar con Nonpalidece en la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón.“Estoy muy feliz, tengo la energía muy arriba, estoy contento de haber estado con la banda que admiro desde chico. Es la tercera vez que me invitan a participar de su música, siempre es emocionante, es un orgullo, represento a mi banda y a mi gente”, dijo el artista de Concepción del Uruguay a Elonce.Comentó que “cantamos La alegría manda, del último disco, que se hace con un artista invitado, yo canté su parte, la de un rapero. Habla de la alegría y de que se consigue estando unidos. Es algo muy claro y el mensaje se transmite”.“Todo arrancó hace mucho porque somos seguidores de la banda desde muy chicos. Verlos, escuchar sus discos es increíble. El operador, quien arma el disco de los chicos, trabajó con nosotros. Somos como primos de los Nonpa”, agregó.Dora Fernández, de Salta, contó aque “hago variedad de artesanías con semillas y otros elementos, hago innovaciones con chaguar, que es como un aloe vera, que tiene diferentes procesos para hacer”.“Hacemos los hilos. Un sombrero me lleva 20 días. Últimamente estuve haciendo un mapa de Salta con este material. Tiene de todo, los valles, cerros, hice con semillas, palo santo, barro y demás. Mi mamá es artesana, así que toda la vida yo también, me gusta”, indicó.Élida, de Chaco, contó que “hago artesanías en barro, arcilla, es tierra especial. Nosotros la sacamos de la cañada. A todo lo que ofrezco lo hice yo, aunque mi hija y nieta también crearon algunas. Yo les enseño, ellas me miran”.“Desde que tengo 8 años que me dedico a esto, mirando a mi abuela. Ella no me quería enseñar y yo aprendí mirando”, dijo.Remarcó que “me encanta hacer jarrones grandes, vasijas, me hace sentir bien. Algunos me llevan tres días hacerlos”.Una joven comentó que “vinimos a ver a Nonpalidece y Kapanga. Nos concientizan sus canciones, nos hacen entrar en conciencia. Con su sabiduría nos permite despertar en algunos aspectos en la vida. Soy de San José, vine solo a verlos”.Otra mujer, oriunda de Merlo, Buenos Aires, explicó que “vine hace muchos años a Colón pero no había venido a la Fiesta y me encantó. Vinimos a conocer y nos enteramos de las bandas que estaban, nos re gustó. Estamos fascinados. Me quiero comprar todo de la feria, vi unas pulseras de alpaca hermosas”.Un emprendedor, por su parte, contó que “trajimos anteojos para los chicos de Nonpalidece y Kapanga, pactamos un encuentro con ellos para entregárselos. Ellos van a usar las gafas cuando suban al escenario. Tenemos una distribuidora y a esto lo hacemos para apoyar a la industria nacional pero también para que la gente visite Entre Ríos”.