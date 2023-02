Anuncian temperaturas extremas para dos departamentos en Entre Ríos: el detalle

Foto: Archivo

Se confirmó en el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que los departamentos de Gualeguay y Victoria están bajo la alerta por temperaturas extremas para este lunes.



En el caso de Gualeguay, se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 35, acompañado por algunas nubes que taparán el sol en las primeras horas del día. A su vez, se anunció que no se observan lluvias en el corto plazo y el viento estará a unos dos kilómetros por hora de la zona noroeste.



Para Victoria, la situación no será distinta. Existirá una máxima de 35ºC y la mínima estará reflejada en los 24ºC. El cielo estará parcialmente nublado y tampoco se proyectan lluvias para el comienzo de la semana. Los vientos por la mañana serán del norte y por la tarde del área noroeste y oscilarían entre los 7 y 12 kilómetros.



Para mañana se espera cielo despejado; una temperatura que oscilará entre los 19 grados de mínima y 34 de máxima, y vientos del noroeste rotando hacia el norte, luego hacia el noroeste por la tarde noche.



Concordia no tendrá presente ninguna nube y, por lo contrario, se espera un cielo despejado para el comienzo de la semana, con una mínima de 16 grados y una máxima de 34. Tampoco se prevén lluvias en el corto plazo.