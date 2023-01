Hinchas de Patronato palpitaron el inicio de la Copa Argentina en Santa Fe

Patronato, el último campeón de la Copa Argentina, recibe a Gimnasia y Tiro de Salta en el Estadio Brigadier General Estanislao López, la cancha de Colón de Santa Fe.Gran cantidad de hinchas del Rojinegro compraron su entrada en el Grella, viajaron a la vecina provincia y, desde temprano, comenzaron a hacer fila para ingresar al estadio.“Es una nueva etapa, un nuevo comienzo, casi más de la mitad del equipo es nuevo pero estoy esperanzado. Es el primer partido, hubo pocos amistosos y vamos a ver cómo está el equipo. Los primeros partidos siempre cuesta. Walter Otta tiene buena experiencia en la categoría y confiamos plenamente en él, tenemos que volver a Primera”, dijo un hincha a, que recorre el lugar con el móvil en vivo.Otro fanático del Patrón señaló: “estamos con esperanza. Ha incorporado buenos jugadores para esta categoría. Fuimos a Mendoza, fuimos a todos lados, es el primer partido y hay que estar. Ya tengo mi nueva camiseta, con la estrella. Me la regaló mi hija para Navidad”.“Esperemos que este sea un buen equipo, que se arme bien. Estamos con expectativas de poder subir de vuelta a Primera. Hay que hacerse fuerte de local todos los partidos y de visitante rescatar algún empate. Hoy por Copa Argentina nos tocó venir cerca, esperamos tener un buen resultado. Queremos que el plantel se afiance”, dijo otro hincha.En tanto, otro hombre señaló que “tenemos esperanza, no importa si juega bien o mal, lo importante es ganar. Ahora es un viaje cerca. Antes nos hicieron pasear por todo el país. Siempre estamos con Patronato”.“Hicimos una bandera cuando murió Diego Maradona. La llevamos a todos lados, a todos los lugares donde jugó el Rojinegro. A la semifinal no llegamos porque se rompió el cole, pero después fuimos a todos lados”, agregó otro fanático.