Abre la inscripción 2023 para los jardines de infantes: cómo es el procedimiento

, en los jardines de infantes de todas las escuelas y Unidades Educativas de Nivel Inicial (UENI), Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y jardines maternales dependientes del CGE.(SAGE) del organismo educativo, además de otros medios que defina cada institución en el caso de las familias que no puedan acceder a la instancia virtual.La inscripción general es destinada a niños y niñas que ingresan al sistema educativo y no estuvieron alcanzados en la etapa de reinscripción y prioridad durante septiembre.La directora de Educación Inicial del CGE, Patricia López, explicó quey añadió que “está dirigida a los niños y las niñas que se inscriben por primera vez en el nivel inicial, es decir, llegan a las instituciones por primera vez,que efectuaron las inscripciones en septiembre”.“De no poder hacerlo a través del sitio web, las familias y tutores, donde orientarán a la familia”, indicó López.”, explicó la funcionaria provincial.Tutores de niños y niñas deberán ingresar al sitio web del SAGE (http://www.entrerios.gov.ar/webpregase/pregase/ ) y una vez en el, hasta tres instituciones educativas, sala y turno. Luego los datos personales del tutor y un correo electrónico donde llegará el código de validación para finalizar la preinscripción electrónica.. Una vez que nazca, informará el DNI del bebé a la institución educativa.En todos los casos, el trámite de presentación de la documentación física requerida será informado por la institución educativa.Los cupos se cubrirán de acuerdo al siguiente orden:-Se completarán las salas de 5 años, luego las de 4 y por último las de 3.-La inscripción para sala de 3 años será condicional hasta cubrir la demanda de salas de 4 y 5 años, que son las obligatorias de acuerdo a las legislaciones nacional y provincial.-Cuando la matrícula exceda los cupos existentes, la institución educativa deberá informar y notificar a las y los tutores sobre la realización de un sorteo público.-Se efectuarán sorteos públicos en todos los casos en que las y los aspirantes excedan los cupos disponibles de la institución educativa en cualquiera de sus salas.-En caso de sorteo público, tutores de niñas y niños involucrados deberán ser notificados por la institución educativa.