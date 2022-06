Transportistas realizan nuevos bloqueos en rutas de Santa Fe

La Agencia Provincial de Seguridad Vial anunció que este lunes se producen cortes de tránsito de camiones en distintos puntos del sur provincial. El motivo de las interrupciones tiene que ver con la protesta que realizan transportistas autoconvocados por la escasez de gasoil.



De acuerdo a lo anunciado por el organismo provincial en su cuenta de Twitter, se realizan cortes para el tránsito pesado en los siguientes puntos:



- Ruta nacional 11 y ruta provincial 91 a la altura de Villa La Ribera.



- Ruta nacional 11, en la localidad de Nelson.



- Ruta nacional A012 y ruta provincial 18, en Piñero.



- Ruta nacional 33 y nacional 7, en Rufino.



Mario Ramello, coordinador de la Cámaras de Transportes de Carga de la provincia de Santa Fe, aclaró que las Cámaras de Transporte de Cargas de la provincia de Santa Fe y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas “no participan de estas manifestaciones. Son llevadas a cabo por transportistas independientes”.



En declaraciones a LT8 , Ramello sostuvo no obstante que “el problema de fondo no se ha solucionado. Eso llevará tiempo. La importación de barcos con gasoil lo único que hará será darnos la posibilidad de que el transporte pueda trabajar lo más normal posible en los próximos tiempos, pero hay algo de fondo que el gobierno nacional tiene que solucionar: y es producir mayor cantidad de gasoil”.



Al ser consultado sobre si alcanzaba con el anuncio del ministro de Transporte de que en los próximos 20 días se iba a normalizar el abastecimiento de gasoil, Ramello respondió: “Quiero creerle al ministro que eso sucederá. Esperemos que los barcos lleguen y que comencemos a trabajar y se el normal despacho de combustible, así vamos a poder volver a trabajar. Es lo único que queremos. Cumplir con la obligación de llevar a todos los ciudadanos todo lo necesario para vivir como lo hicimos durante toda la pandemia”.



Acerca de un probable desabastecimiento de productos producto de este conflicto, Romello sostuvo que “puede darse que por la falta de combustible, las protestas, cortes de rutas, algunos productos no salgan o no lleguen a destino en los tiempos en que deben que llegar. Hoy no se está entregando la mercadería de forma normal porque no hay combustible para que los camiones puedan abastecerse y puedan llegar a destino. Hoy sabemos cuando sale un camión, pero no sabemos cuándo llega con la mercadería. Eso en algún momento puede ocasionar algún faltante de productos en góndolas".



"El transporte de cargo traslada más del 90 por ciento de los bienes y servicios que se utilizan en Argentina", agregó.