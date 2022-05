Llega el frío polar: Se espera una semana con mínimas de entre 2º y 5º

La variabilidad térmica sigue vigente en este otoño. En promedio, las temperaturas se han mantenido más bajas que lo normal en los últimos meses en la mayor parte de Argentina.Para los últimos días de mayo se espera la irrupción de aire muy frío de origen polar, la más importante que se ha dado hasta el momento en lo que va de este 2022.Esta masa de aire comenzó a presentarse poco a poco en la región y este domingo bajó notablemente la temperatura en el centro del país. Ahora, según indica el meteorólogo Christian Garavaglia, se desplaza también hacia el norte. Pero eso no es todo.Entre lunes y martes, últimos dos días de mayo, “estaremos ante la presencia de las temperaturas más bajas de la estación”, supo Meteored.Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, en Entre Ríos los primeros días de esta semana tendrán mínimas de entre 2º y 5º, y máximas que no superarán los 15º.Hacia el fin de semana la temperatura comenzaría a subir paulatinamente y las mínimas rondarían los 10º.Se pronostican días algo nublados y no se reporta probabilidad de lluvias y tormentas para el fin de mayo y el inicio de junio.