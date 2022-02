Premio de $200 millones en el Quini: habló el agenciero que vendió la boleta

Felicidad

La Lotería de Santa Fe informó que durante el último sorteo se registró un ganador de que hizo su jugada en la ciudad de Bahía Blanca y se adjudicó la suma de $199.074.693.Según trascendió, la persona que ganó la multimillonaria suma, hizo la jugada en la agencia ubicada en 14 de Julio al 4.100 y el dueño del local se adjudicará de unos 2 millones de pesos.Tras el sorteo y enterarse que el millonario premio se vendió en su agencia, el titular de la misma, espera "ver quién es el afortunado", aunque reconoce que es muy difícil que eso suceda.“Estoy feliz, súper contento de haber vendido este premio”, es lo primero que expresa Gustavo Graf, el dueño de la agencia de 14 de Julio al 4.100 donde se vendió el billete ganador del Quini 6.El agenciero, quien hasta el momento no pudo identificar si el agraciado, es un cliente habitual o uno de paso y, expresó que recién en las primeras horas del jueves logró enterarse del resultado emitido por la Lotería de Santa Fe.“Es la primera vez que se venden premios de esta magnitud en la agencia. Hemos vendido otros en el 2015-2016 pero no de esta trascendencia y no era la plata de hoy”, recordó.Y agregó: “Es imposible acordarte de los seis números que lleva el Quini. Son muchos los que se hacen, ya que es, lo que más se juega. Alguna jugada que otra, podés recordar de memoria, pero de esta tarjeta imposible”, resaltó el agenciero.En este sentido, para retratar la complejidad de identificar en lo inmediato a cada jugador, Gustavo aclaró que por cada sorteo se pueden realizar hasta “mil tarjetas”.La agencia por ser la que vendió el billete ganador tiene la posibilidad de hacerse acreedor de un porcentaje del premio (1%).“Ahora estamos esperando quién es el afortunado. Casi todas las semanas tenés un ganador y yo decía que alguno nos iba a tocar. Vender un premio de esta magnitud es a lo que uno aspira”, completó el agenciero a Telefé Bahía Blanca.Requerido de opinar sobre qué haría con la importante suma, en caso de haber sido el verdadero apostador, Gustavo señaló que “dejaría de trabajar” e invertiría lo obtenido para “vivir con más tranquilidad”.