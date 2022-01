Nuevo millonario con el Quini 6: la emoción de quienes vendieron la boleta

Un apostador que jugó su boleta en la localidad santafesina de Gálvez se hizo acreedor a 221 millones de pesos al acertar todos los números del sorteo Revancha realizado este domingo por la noche. Aparecieron el 26, 29, 20, 30, 09 y 12. Un ganador se hizo acreedor a $ 221.016.085.La jugada se realizó en la agencia “Las Vegas”, situada en 1ra. Junta 860 de dicha ciudad. Sus propietarios, Sandro Reinhardt y María Alberto, señalaron que están “con una emoción que no se puede explicar”En declaraciones al portal Gálvez Hoy, expresaron que “hace poco que nos hicimos cargo de la agencia y estamos prácticamente sin dormir, porque los teléfonos no pararon de sonar”Mientras tanto, aguardan que “aparezca el ganador”, dado que “no es de las boletas que tenemos fijas, así que la tiene en su poder el titular”, que puede ir directamente a Lotería a cobrar su premio.La felicidad además es doble, porque la agencia se lleva un premio estímulo de $2.427.322,82 “por vender la boleta ganadora, lo que para nosotros es un incentivo muy muy grande, no habíamos vendido nunca un premio así, y ojalá que a la persona que lo haya ganado le venga bien y pueda disfrutarlo en familia”.