Preocupa que las temperaturas extremas provoquen importante mortandad de peces

Ambientalistas se mostraron muy preocupados por como afecta el calor extremo y la bajante del río en los peces. Según detalló Luis “Cosita” Romero, Asociación Ambientalista “A Ñangarecó Nderejhé”, aque “el calor está generando mortandad de peces, debido a las variables de las temperaturas mínimas y las máximas”. Además, remarcó que cuando hace mucho frío “los peces se mueren cuando el agua está a 11 grados y lo mismo pasa cuando las temperaturas son elevadas, en un promedio de 32 grados”.“Hay personas que están sacando peces de lagunas para poder devolverlos al río, pero es algo que lamentablemente no alcanza; el territorio de América del Sur esta modificándose y sobre todo en la cuenta Del Plata”, sumó Romero.Y apuntó: “Brasil tiene más de 50 represas y deberían compartir los recursos del agua; el presidente de ese país no colabora para nada, debemos ser conscientes, apostar al diálogo, no quemar los montes y todo es consecuencia de un modelo productivo rural”.