El Papa Francisco contó qué es lo que más extraña de Buenos Aires

“Lo que más extraño en esta diócesis de Roma es no poder caminar más por las calles, como lo hacía en Buenos Aires, caminando de una parroquia a otra”, expresó con confianza el papa Francisco en una carta en respuesta al periodista español Javier Martínez Brocal, director de la emisora Rome Reports que el pasado 11 de enero pasaba por la zona del Panteón, en el centro de Roma, e inmortalizó al Papa saliendo de Stereosound, la disquería a cuyos dueños el Pontífice conoce desde cuando era arzobispo de Buenos Aires.La foto en blanco y negro del Papa en el umbral de la llamada "discoteca Panteón" -como llaman los romanos al local-, con un disco de música clásica bajo el brazo que le regaló la dueña del local, Letizia Giostra, y su hija Tiziana, se volvió viral en las redes sociales en cuestión de minutos, recogido por sitios de todo el mundo, según precisa hoy una nota de VaticanNews.Brocal -dice Vatican News- escribió al Papa para decirle que lamenta que él, un amante de la libertad, se vea obligado a quedarse en casa porque cada vez que se mueve, es sorprendido por una cámara. Pero agregó que noticias como estas de salidas repentinas del Papa pueden hacernos sonreír en un momento en que solo se habla de tragedias.Francisco agradeció esta publicación “noble y hermosa”. Al mismo tiempo, agregó en la carta, "no se puede negar que fue “mala suerte” que, después de tomar todas las precauciones, había un periodista esperando a una persona en la parada de taxis". "Una broma, como se aclara inmediatamente después en la carta: "No debemos perder el sentido del humor".El pontífice también animó a la gente a "cumplir con su vocación" de periodista "aunque eso signifique poner en aprietos al Papa".El Papa Francisco, que no era nuevo en salir de la ciudad, después de una visita a un local de óptica en 2015 y luego a uno de ortopedia en 2016, había ido el martes pasado a última hora de la tarde a la casa de música en el corazón de Roma para bendecir el recién reformado local. Durante unos diez minutos había charlado con los dueños, un viejo conocido suyo de la época en que residía, como arzobispo de Buenos Aires, en la Casa del Clero de via della Scrofa. Una visita "hermosa" y "humana", como relató el dueño del local.Desde el inicio de su pontificado, Francisco manifestó la nostalgia de moverse libremente en la ciudad como solía hacerlo en la capital porteña, donde también utilizaba el transporte público. "Echo de menos salir a la calle, la tranquilidad de caminar por la calle, o ir a una pizzería a comer una buena pizza. Siempre estuve 'en la calle'", reveló al diario argentino La voz del Pueblo en 2015. Dos años después, en 2017, entrevistado por Scarp de tenis, la revista de los sin techo de Milán apoyada por Cáritas, repetía: “Solo hay una cosa que echo mucho de menos: la posibilidad de salir y salir a la calle. Me gusta visitar parroquias y conocer gente”.