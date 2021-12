Pese a la pandemia y a problemas de salud, terminó el secundario a los 80 años

Lidia Marta Acosta fue una protagonista destacada en el acto de colación de la escuela nocturna para adultos que funciona en la institución educativa Juan Blasco y que se realizó el martes en el edificio cedido por la escuela Belgrano de calle Entre Ríos, en Concordia. La edad, la pandemia y algunos problemas de salud no fueron excusas para cerrar un ciclo de su formación académica.Lidia llegó al evento traslada especialmente en un auto antiguo: "Hoy es un día muy importante para mí, porque termino mi secundaria, además pude volver a ver a mis profesores, tras un ciclo que no fue fácil, dado que pasé un poco mal de salud", relató en diálogo conCon respecto a su caso, contó que "intenté muchas veces terminar mi secundario, pero por cuestiones de la vida no lo podía hacer, pero no bajé los brazos porque fue siempre mi meta", detalló. En ese sentido, explicó que empezó nuevamente en 2019 "y gracias al apoyo de mis profesores lo pude finalizar".La mujer reconoció que la pandemia hizo que se llevara "a los tumbos" con la virtualidad. "Soy de otros tiempos, entonces me costó mucho y fue como un volver a empezar para entender toda esa tecnología", remató.Finalmente, a modo de mensaje, Lidia exhortó a quiénes están en la misma "a que lo hagan porque es muy lindo poder llegar: no importa la edad, no esperen, lo único que debe importar es querer hacerlo".El director de la institución a la que concurría la egresada, Cesar Pantano Coppini, comentó: "Para nosotros es una gran emoción que Lidia pueda terminar su secundario, fundamentalmente porque por la situación de pandemia fueron dos años muy largos".Por su parte, el profesor Fabian Vallejos, director Departamental de Escuelas, destacó que "para nosotros estos actos son de celebración porque son momentos de finalización de estudios, máxime después de no haber podido estar todo el tiempo juntos este año". "Ver las sonrisas en estos actos es de una de una algarabía tremenda", insistió. Subrayó que "en este caso, en un acto de colación de adultos, ver cómo se pudieron sobreponer y ser ejemplos para hijos y nietos".Tras un año, con modalidades impuestas por la pandemia, "teníamos el objetivo de poder estar con los estudiantes en las aulas y ese objetivo se cumplió", dijo el funcionario. Recordó que "desde agosto, no tuvimos que retornar a la no presencialidad y estamos teniendo un cierre de año sin tantas dificultades ni recurriendo a dar clases los días sábados, por ejemplo".