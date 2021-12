Primer caso de la variante Ómicron en Argentina: recomendaciones a la población

El detalle de las recomendaciones

El Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo a la noche que detectó el primer caso de la variante Ómicron del coronavirus en la Argentina. Se trata de un pasajero procedente de Sudáfrica. Tiene 38 años, reside en la provincia de San Luis, que asistió a un evento laboral en el país africano y regresó a la Argentina el 30 de noviembre.El objetivo epidemiológico en el momento actual es contener y retrasar la posible transmisión comunitaria de nuevas variantes de preocupación, continuar aumentando las coberturas de esquemas completos de vacunación y sensibilizar y fortalecer las medidas no farmacológicas de prevención en la población.1) Iniciar o completar los esquemas de vacunación de acuerdo a las recomendaciones vigentes:o Todos las personas a partir de los 3 años deben tener dos dosis de vacunao Aquellos de 50 años y más que hayan recibido como esquema primario vacuna Sinopharm y aquellos de 3 años y mayores inmunocomprometidos deben recibir una dosis adicional para completar su esquemao Aquellas personas que hayan recibido la segunda dosis de la vacuna hace por lo menos 6 meses deberán recibir dosis de refuerzo, de acuerdo a los planes de vacunación provinciales.2) Usar barbijo en lugares cerrados y al aire libre cuando se está cerca de otras personas no convivientes.3) Mantener el distanciamiento.4) Mantener una ventilación cruzada y continua de los ambientes compartidos con personas no convivientes (reuniones sociales, trabajo, escuela, espacios recreativos y todo otro espacio cerrado compartido.5) Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.6) Consultar de manera temprana ante la presencia de uno o más síntomas compatibles con COIVD-19.7) Respetar de forma estricta el aislamiento (para casos de COVID-19) y cuarentena (para contactos estrechos de casos de COVID-19).