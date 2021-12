Una fiesta de cumpleaños disparó los contagios de Covid-19 en Hasenkamp

“Una fiesta familiar de cumpleaños”

Cepa Delta

Un brote de coronavirus afecta a la localidad de Hasenkamp: a causa de una fiesta de cumpleaños, hay 30 contagiados y más de 100 personas aisladas. Desde el nosocomio temen que los infectados sean portadores de la cepa Delta, lo cual será confirmado por estudios de laboratorio., lo cual es mucho para una comunidad pequeña; hay 115 personas aisladas y eso generó una revolución importante”, comunicó ala directora del hospital de Hasenkamp, Luciana Calero. “La pandemia no ha terminado y esto implica aprender a convivir con el virus de diferentes maneras”, alertó.En la oportunidad, la Trabajadora Social confirmó que; no tenemos casos activos por fuera de esos contactos y por el momento no hay otros focos activos”, explicó.“Y si bien desde que se produjo la fiesta, hasta que se detectó el primer caso positivo, todas esas personas continuaron circulando, con lo cual, estamos atentos a eso porque esa circulación aumenta el riesgo de que sigan aumentando los casos”, advirtió la licenciada.De acuerdo a lo que comentó, personal de Epidemiologia de la provincia colabora con los llamados telefónicos a los contactos estrechos “para reforzar que el aislamiento es la principal herramienta para cortar los contagios y prevenir la circulación”.“Gran parte de los aislados presentaron síntomas, están siendo testeados y evaluados”, aseguró. Y en ese sentido, detalló: “A los pacientes confirmados se les asigna un médico para el seguimiento telefónico y si es necesario, se los traslada al hospital para las evaluaciones correspondientes; y se los interna si fuera el caso”.“Los contactos estrechos que no son convivientes de los pacientes positivos son seguidos por una enfermera y en caso que estas personas presenten síntomas, ella se comunica con el hospital para hacer el pase para que un médico los evalué y determine si es necesario hisoparlos”, agregó al respecto.pero eso tiene que ser confirmado por laboratorio”, anunció Calero.“El contagio fue muy rápido y la mayoría de los pacientes transita la enfermedad en sus domicilios, con variados síntomas: anosmia, fiebre elevada, dolor de garganta, vómitos y diarrea. Y al día de hoy tres personas internadas con oxígeno-terapia”, especificó.Respecto del inicio de los contagios, Calero indicó que “no hay antecedentes de viajes al exterior, pero si hubo personas de otras provincias que participaron de ese evento”.Y en ese sentido, aclaró: