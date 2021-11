En aniversario de la muerte de Maradona nació el hermano de mellizas Mara y Dona

Entre tanta tristeza por cumplirse un año de la muerte de Diego Armando Maradona, un enorme fanático de Pelusa como lo es Walter Rotundo pudo encontrar algo de alegría en un día difícil para los amantes del fútbol debido a que nació su tercer hijo, Diego Amado, hermano de las mellizas Mara y Dona.Según contó AFP, el padre, de 39 años, expresó: "El día en que tanta gente está triste por Diego, yo también estoy triste, pero mejor por el nacimiento de mi hijo. Ahora en el futuro este día va a seguir siendo el aniversario de la muerte de Diego, pero también será el cumpleaños de mi hijo".Si bien nunca conoció a Diego Maradona, Walter contó que en el nacimiento de sus hijas, 10 años atrás, le envió una foto de ellas y el campeón del mundo en México 1986 le devolvió otra imagen sosteniendo la que le había mandado anteriormente. Luego, Rotundo inmortalizó la escena con un impresionante tatuaje en su espalda."Ahora que hay tanta controversia (judicial) con el uso de la marca (Maradona), yo puedo decir 'Diego Mara Dona', libremente, porque es el nombre de mis hijos, tengo en mi casa el nombre completo", bromeó Walter.Victoria Aguirre, la madre -que tiene la misma pasión por Maradona-, contó sobre la fecha en la que nació su hijo: "Ayuda a cambiar un día triste por uno de felicidad".Al mismo tiempo, se mostró afectada por el final de la vida de Diego: "Me da dolor que no esté más, que no pudo ser un adicto limpio, que se lo haya llevado el consumo".Por último, Walter realizó una comparación entre sus hijos y el Maradona al que le gustaría que se parezca Diego, Mara y Dona: "Si tuviese que elegir al Maradona que quiero tener en casa es a ese Diego humilde, solidario, amigo de sus amigos, familiero, enamorado de sus padres. Si es que va a haber un Diego Maradona representado en mis tres hijos, que sea ese".