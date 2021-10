Los puntos centrales de la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos

Los puntos a tener en cuenta

Política La Cámara de Diputados convirtió en ley el etiquetado frontal de alimentos

Se convirtió en ley el proyecto de etiquetado frontal. La iniciativa se propone advertir al consumidor sobre el exceso de sodio, grasas y azúcares en alimentos ultraprocesados. Además, pretende prohibir la asociación de los alimentos que contengan algún sello de advertencia con deportistas, personajes infantiles y organizaciones científicas que los avalen.1) Persigue la obligatoriedad de rotular, de forma clara y explícita, los alimentos y bebidas para consumo humano informando acerca de nutrientes críticos y guiando al consumidor hacia opciones de compras más saludables.2) El método aprobado es una etiqueta en forma de octágono negro, visible en el packaging del alimento o bebida a consumir, que informe sobre los excesos en grasas saturadas, grasas trans, azucares, que contiene.3) Esa etiqueta deberá estar ubicada en el frente del alimento/bebida y su tamaño no puede ser menor al 5% del tamaño del envase.4) La iniciativa busca contrarrestar el efecto positivo de ciertos mensajes de nutrición como, por ejemplo, el de “0 grasas trans” en la intención de compra a la vez que prohíbe el aval, a través del uso de figuras deportivas, asociaciones científicas o personajes infantiles, de productos que contengan algún sello de advertencia como en el caso de las bebidas alcohólicas.6) El texto exceptúa de la colocación de la etiqueta al azúcar común, sal de mesa, aceites vegetales y frutos secos.7) Busca prevenir el sobrepeso y la obesidad. Según la Organización Panamericana de la Salud, en la Argentina, los tres factores de riesgo más asociados a la mortalidad son la hipertensión, la hiperglucemia en ayunas elevada y la obesidad, que provocan unas 140.000 muertes al año. De acuerdo a una estadística de 2015, la Argentina está en tercer lugar entre los países de Latinoamérica con mayor cantidad de ventas de ultraprocesados per cápita anuales.8) Exige, también, el cumplimiento de los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos según los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.9) El etiquetado actual no permite reconocer los productos que tienen exceso de azúcares, grasas y sodio, por lo que el proyecto, principalmente, se propone garantizar el derecho a la información para que el consumidor tenga más herramientas a la hora de elegir lo que consumirá y, por ende, a la salud, orientándolo hacia compras más saludables.