Alerta y preocupación: bajante de río Paraná "todavía no se declaró fuertemente"

"Es un escenario tan especial esto que estamos viviendo que no tiene mucha comparación con los últimos 80 años, con lo cual esoporque la cuenca ha cambiado tremendamente", sostuvo el funcionario.Con respecto a las perspectivas climáticas, Borús advirtió quecomo lo que hubiésemos esperado".En este sentido, indicó que l, pero indicó que por el momento no se avizora la normalización de las precipitaciones., el ingeniero explicó que "el impacto que provoca hoy una bajante como esta es mucho mayor del que provocó la marca histórica de 1944".Y al respecto precisó: ", la fauna ictícola, las tomas de agua, no solamente en cantidad de agua sino en calidad también"., pero no tanto por los niveles bajos sino por la persistencia de la situación, que no tiene visos de terminar y pone en jaque a todas las actividades que tienen que ver con la pesca", agregó.Por último, sostuvo que la"Significa estar muy cerca de los extremos, por mucho o por poco, por bajadas o por crecidas con mucha frecuencia, por lo cual todo nuestro aparataje y todas las herramientas que tenemos para trabajar con el Paraná tienen que estar adaptadas a los dos extremos", añadió."El sistema de alerta hidrológico de la cuenca del Plata, en los 38 años que tiene, nunca ha tenido una bajante medianamente significativa o medianamente persistente, por eso es que es un desafío en esta oportunidad", concluyó.