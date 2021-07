El video del momento en que se derrumba parte del muelle en un parque de Rosario

¿Conocen a señora erosión? Ahora en el Parque España. Ya se encuentra trabajando Defensa Civil. pic.twitter.com/01ohxtFtSO — Sofi Fernández (@Sofia87Fer) July 23, 2021

"No corre riesgo el edificio del Parque España"

El derrumbe de un sector de la costanera central estremeció a todos los que estaban paseando este viernes, pasadas las 19, en la zona del Colegio Parque de España, en la ciudad de Rosariodonde ocurrió el hecho. Se desmoronó un sector de la barranca y la principal hipótesis tiene que ver con los efectos que está produciendo la histórica bajante del río Paraná. Desde Defensa Civil anticiparon que quedará clausurada una zona cercana al playón y remarcaron que se cayeron entre 15 y 20 metros de barranca, desde una altura que oscila entre los 8 y 10 metros.Por este hecho, la Municipalidad resolvió cerrar el sector comprendido entre el ingreso al anfiteatro del parque y el comienzo del playón, mientras que desde Defensa Civil recomendaron no acercarse a la zona.Tras el hecho llegó hasta el lugar personal de Defensa Civil y el propio intendente, Pablo Javkin.Si bien los primeros movimientos del suelo se empezaron a escuchar cerca de las 15.30, el desmoronamiento de la barranca del parque España ocurrió pasadas las 19 de este viernes y generó una profunda consternación entre quienes estaban paseando por el lugar.En el video se aprecia que todo el sector desapareció en apenas 8 segundos.Según detallaron desde la Municipalidad de Rosario, en la primera inspección ocular llevada adelante por personal de Defensa Civil, la Secretaría de Obras Públicas y Prefectura Naval, se determinó que el episodio se produjo a raíz de la histórica bajante que está sufriendo el Río Paraná y particularmente en un sector que se encontraba basada en los antiguos pilotes. En tanto, remarcaron que no hubo heridos.El movimiento del piso en la zona del parque, que es muy transitada, hizo que muchos se sorprendieran e incluso se viralizaron algunas imágenes de cómo cedía la tierra y se derrumbaba parte del piso. El desmoronamiento se produjo en la zona del Colegio Parque de España, precisamente frente al Centro Cultural Parque de España. El personal de Defensa Civil fue notificado e inmediatamente concurrieron para trabajar en el lugar y se interrumpió la movilidad en la zona.A pesar de que el sector se encuentra vallado desde la noche de este viernes, el intendente Pablo Javkin aseguró, en declaraciones aque “no corre riesgo de derrumbe el edificio del Parque España porque está sobre una base de hormigón. La barranca está sobre pilotes de madera”, explicó.Sin dudas que la bajante del río incidió para que la tierra vaya cediendo y se produjera este derrumbe, como también se observó en otros lugares y localidades vecinas que lindan con el río Paraná.Desde Defensa Civil adelantaron que el sector del playón permanecerá cerrado hasta tanto se asegure el lugar para el tránsito de personas. Es por ello que pidieron no arrimarse al lugar, que perdió entre 15 y 20 metros de barranca, desde una altura, según especificaron, de entre 8 y 10 metros.Es la segunda vez que ocurre un desmoronamiento en ese sector de la costanera central. La primera vez fue el 13 de marzo de 2005, cuando se produjo el derrumbe de 500 metros cuadrados en la zona comprendida entre el playón y la zona de los galpones. La estructura estaba asentada sobre viejos muelles de madera aunque reforzada por vigas de metal y pilares de cemento. En esa ocasión, con el derrumbe cayeron al vacío cuatro pescadores que se salvaron.