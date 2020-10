Confirmaron 423 muertes y 18.326 nuevos contagios de covid-19 en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que, durante las últimas 24 horas, se registraron 423 muertes y 18.326 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 1.037.325 y las víctimas fatales suman 27.519.



El Ministerio de Salud informó que se registró un promedio diario de 14.409 casos de coronavirus en los últimos siete días y que 162.252 personas se encuentran cursando la enfermedad en el territorio nacional. Con 27.100 muertes, la tasa de mortalidad es de 597 personas cada millón de habitantes y de letalidad de 2,7% sobre los casos confirmados.



Respecto de los pacientes que cursan la enfermedad en cuidados intensivos, 34,7% se encuentran en la Provincia de Buenos Aires, 30,3% en Córdoba y 5% en Santa Fe. La ocupación de camas de cuidados críticos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 64%. Mientras tanto, en Río Negro el 94% de las camas están ocupadas, porcentaje que en Santa Fe y Tucumán es del 81%, y en Mendoza y Córdoba del 77%.



El reporte federal fue encabezado hoy por el secretario de Equidad en Salud, Martín Sabignoso, quién destacó que desde el inicio de la pandemia el sistema sanitario argentino incorporó mas de 4 mil camas de cuidados intensivos y el 77% de ellas se sumaron al sector público. Además, indicó que el 60% de los diagnosticados en el sistema público tienen obra social y el 53% de los internados en hospitales públicos también tiene cobertura.



"El sistema público ha sido fundamental para garantizar el acceso de salud, no sólo a las personas que no tienen obra social sino a toda la población", dijo el funcionario.



El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, aclaró hoy que hubo provincias que no informaron al sistema nacional de estadísticas sobre los resultados negativos de los testeos realizados en busca del coronavirus, lo que durante un tiempo hizo que apareciera aumentada la tasa de positividad.