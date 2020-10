Fiestas clandestinas en Victoria: Pedirán "multas para quienes las organizan"

En las últimas semanas en la ciudad de Victoria han ido creciendo los casos positivos de coronavirus. Esta situación preocupa, no sólo al ciudadano común, sino a quienes llevan adelante el trabajo sanitario.Con más de cien casos confirmados, 111 más precisamente al día de ayer martes, las autoridades sanitarias advierten que el virus ha cobrado magnitud a raíz de diversas "fiestas clandestinas" que se han realizado en el ejido urbano.En tal sentido, la Coordinadora Departamental de Salud, doctora Nelly Amilibia, solicitó hacer uso de la Banca Ciudadana en el Concejo Deliberante de la ciudad, para la realización de un Proyecto de Ordenanza mediante el cual se apliquen considerables multas "a quienes carecen de responsabilidad y empatía social" y participen u organicen fiestas clandestinas.En primera instancia, la funcionaria de salud, hizo un paneo del presente sanitario local; amén de hacer un implacable llamado a la solidaridad social y a la no realización de encuentros clandestinos con muchas personas, ya que en las últimas semanas, éstos han sido la siembra de los actuales casos que pululan en la ciudad de las Siete Colinas."De qué sirve tanto trabajo que estamos haciendo, si no hay responsabilidad social", enfatizó. Hace click y escuchá las declaraciones de Amilibia Por otra parte, la profesional hizo un minucioso relato, sobre el transitar, desde que una persona siente síntomas acordes al coronavirus, debiendo llamar al 107; hasta que ingresa, en caso de dar positivo, en el Programa de Acompañamiento, aislamiento mediante.Al finalizar, habló sobre presentación sobre la petición de la Banca Ciudadana, enfocada ésta, en un inexorable llamado a la responsabilidad social. ( Escuchá el audio ). (