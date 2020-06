Coronavirus: Hisoparon a más de 80 personas en Mocoretá

Mocoretá está en fase 1 debido a que detectaron ocho casos positivos de coronavirus. La circulación por las calles está restringida y sólo está permitida para realizar tareas esenciales. Ayer, personal sanitario de la localidad y el equipo de Epidemiología de la provincia de Corrientes realizaron más de 80 hisopados. Estiman que con los resultados, que estarían hoy, podrían determinar un número estimado de personas afectadas. Y en base a ello, poder evaluar los pasos a seguir. No obstante, ya está previsto que luego de que arriben los pobladores provenientes del puerto de Buenos Aires, se agudizará el aislamiento.



Al ser consultado por el diario <>El Litoral, el director del hospital Santa Catalina, Diego Bonomo, destacó el trabajo articulado que se está desarrollando entre el Municipio, la Provincia, instituciones y la colaboración de los habitantes en general. En este sentido, recordó que en la tarea para tratar de reducir los riesgos de contagio, además del intendente Juan Pablo Fornaroli, se involucró el propio gobernador Gustavo Valdés.



Con respecto a las labores que se desarrollaron ayer, comentó que "se realizaron más de 80 hisopados porque las muestras se tomaron a los contactos de los últimos seis casos positivos. Pero además, a los que tuvieron contacto con esos contactos".



Tras lo cual estimó que para este mediodía podrían estar los resultados. "Este tipo de testeos es muy importante porque nos permitirá saber el nivel de contagio que hubo y especialmente determinar si alguna de las personas afectadas está en el grupo de riesgo. Una cuestión no menor porque si, por ejemplo, se registra a un adulto mayor, debemos tomar otros recaudos", manifestó Bonomo.



Seguidamente, ratificó que las ocho personas contagiadas de covid-19 están en buen estado. Seis de ellas están cumpliendo el aislamiento social en sus respectivos hogares y las otras dos se encuentran alojadas en un hotel que ya fue acondicionado para este tipo de situaciones. "Ellas pidieron estar ahí para estar separadas de familiares que dieron negativo en el análisis", acotó.



A su vez, recordó que "mañana (hoy) ingresarán los últimos pobladores que fueron a llevar producción al puerto de Buenos Aires. Eso ya se acordó previamente porque tenían que cumplir con un embarque a Filipinas. Igual ingresarán y, automáticamente, serán aislados. Y además de ellos, ya no podrá ingresar nadie a la localidad, al menos por una semana".