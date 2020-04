"La veda no es necesaria, no hay depredación ictícola", dicen en Santa Fe

El subsecretario de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe, Gaspar Borra, salió al cruce del reclamo de legisladores provinciales y de ecologistas, exigiendo que el gobierno de Omar Perotti declare la veda de la pesca en el Paraná a causa de una depredación de la fauna ictícola. "El debate sobre veda sí o veda no es una simplificación. La veda no es necesaria, porque no hay números objetivos que nos hablen de una depredación del recurso", subrayó el funcionario.Un pedido de la Cámara de Diputados requería que el Poder Ejecutivo provincial disponga la veda para la pesca, sea comercial o deportiva. El pedido se basaba en que la bajante del Paraná y la "pesca indiscriminada" ponen en peligro la fauna ictícola. Misiones, Chaco y Corrientes, ya declararon la veda y reclaman que Santa Fe y Entre Ríos hagan lo mismo.Borra explicó que "cualquier análisis tiene que partir de que tanto la bajante como las crecientes son fenómenos naturales a los que los peces se han adaptado desde hace miles de años. La foto de una laguna seca con peces muertos no es nueva. Y la foto de los ejemplares encerrados literalmente en una pecera donde los pescadores se los llevan a mansalva es errónea, porque las especies migran".A su juicio, lo que hay que analizar es cómo el hombre afecta o no el recurso, "y esto no se tiene en cuenta. Hoy estamos en el marco de una pandemia que tiene efectos directos en el río. Las exportaciones de pescados del primer trimestre de este año bajaron un 50 por ciento respecto del año pasado, porque el mercado externo está cerrado. Eso quita presión de pesca porque no se exporta. Por otro lado, el mercado interno del pescado está quieto, porque los lugares de expendio y consumo tampoco tienen ventas", argumentó.Para el funcionario, la discusión debe ser analizada en el marco de la pandemia, que "le ha quitado presión al río. Por eso, desde la provincia con nuestros técnicos venimos evaluando esa situación, porque cuando uno analiza el manejo de las pesquerías hay algo que no se puede dejar de lado. Eso es muy importante porque cuando se hace un análisis sesgado, se llega a un debate erróneo", publica el diarioDesde 2008, el ex gobernador Hermes Binner puso el control de la pesca en el Ministerio de la Producción, y al de Ambiente a analizar el recurso. "Nuestra conclusión es que la presión de pesca hoy es mucho menor que en períodos anteriores. Pero estamos trabajando con Producción para que fiscalice con el mayor rigor posible, y ellos lo están haciendo, al punto que hay quejas de frigoríficos y de pescadores", dijo Borra. Insistió con que "la presión de pesca hoy es menor que en períodos normales, por eso nos parece que el debate de veda sí o veda no es una simplificación".Asimismo, reveló que Santa Fe integra el Consejo de Pesca Continental donde están la Nación y las provincias del Paraná, y que en esa comisión se decidió que el cupo de exportación baje de 20 mil toneladas anuales entre todas las provincias a 15 mil. "Hoy el problema más importante es el inconveniente del pescador con su actividad, y no la depredación. Nosotros estamos auditando la situación del recurso hoy, porque así como el río sube y baja las medidas que tomamos están relacionadas con la situación del recurso, al que estamos preservando con la fiscalización que realizan el Ministerio de la Producción y la Prefectura", analizó.