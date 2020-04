Coronavirus en el país: confirman dos nuevas muertes y ya son 187 los fallecidos

Durante las últimas horas se confirmaron dos nuevas muertes por el virus. En tanto, la cifra de infectados llegó a 3780.Anoche, las provincias que reportaron nuevos casos fueron Buenos Aires (94); la Capital (55); Chaco (7); Córdoba (1); Corrientes (1); La Rioja (3); Río Negro (4); Santa Fe (3); Santiago del Estero (1); y Tierra del Fuego (4).En línea con las previsiones, el presidente Alberto Fernández confirmó anoche la extensión del aislamiento social obligatorio hasta el 10 de mayo para evitar una mayor propagación del coronavirus. Sin embargo, sorprendió al anunciar también que desde mañana toda la población del país, aun los que integran los grupos de riesgo, podrá realizar salidas recreativas (no deportivas), siempre que lo haga una vez al día, que no se extienda por más de una hora y que no se aleje más de 500 metros de su domicilio. Este punto trajo inmediatamente un contrapunto con la ciudad de Buenos Aires.La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti , informó hoy que serán las autoridades de cada una de las jurisdicciones del país las encargadas de "evaluar la dinámica" de las salidas de una hora por día en un radio no mayor de 500 metros del domicilio autorizadas ayer, en el marco de una nueva fase de la cuarentena por el coronavirus.La evaluación se realizará "en función de la situación epidemiológica y organizativa" de cada jurisdicción, amplió la funcionaria en el reporte diario matutino del ministerio.