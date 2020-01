Leishmaniasis: síntomas para poder detectar la enfermedad en las mascotas

Según publicó el medio Diario Río Uruguay, el veterinario Elvio Horta brindó una serie de recomendaciones "para abrir el ojo ante un animal enfermo". Sin embargo aclaró, que no hay que entrar "en una psicosis porque existen ciertos síntomas que no son propios de esa enfermedad".



El profesional enumeró entre las señales de alerta "cualquier alopecia, dermatitis o peladura que pueda tener", sobre todo "en las orejas y en el hocico". Además de "lesiones en la nariz, pelo duro o quebradizo y/o crecimiento exagerado de las uñas". Alimentación y comportamiento En lo concerniente a la alimentación, Horta dijo que hay que prestar atención "ante un perro que come bien pero que va adelgazando"; con el consecuente desmejoramiento físico general del animal.



En ese estado, "puede estar más apático y decaído", puntualizó el veterinario. Subrayó que, incluso, "podría presentar un cuadro febril". Medidas Por último, el veterinario recomendó que, ante esta sintomatología, "lo principal es el análisis de laboratorio", que terminará confirmado o descartando fehacientemente la presencia de la enfermedad.