Alerta por tormentas: Granizo, calles anegadas y vuelos demorados en BuenosAires

Sociedad Impactantes imágenes del momento en el que un rayo cae en Aeroparque

Sociedad Más de 100 vuelos demorados o cancelados en Ezeiza y Aeroparque por lluvias

Tras las lluvias con vientos intensos que se registraron desde las primeras horas de este sábado, continúa el alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por "tormentas fuertes" para la Capital y el Gran Buenos Aires.Cerca de las 11 un frente de tormenta oscureció el cielo de la Capital, donde minutos más tarde comenzó a diluviar.Pasadas las 10.30 se había lanzado un nuevo "aviso de tormentas severas, con ráfagas y caída de granizo" para toda la zona. Y según las previsiones, se esperaba que las tormentas continuaran durante toda la jornada, aunque ya con menor intensidad.En tanto, para el lunes anuncian una jornada algo más fría, con cielo mayormente nublado, vientos del sector sudoeste y temperaturas de entre 9 y 14 grados.Luego de una mejora temporaria, a media mañana volvió la tormenta.. También hubo severas complicaciones en Aeroparque y Ezeiza, con. Por las condiciones climáticas, varios aviones fueron desviados a otras terminales aéreas.En la Ciudad, rigió por algunas horas de la mañana un alerta amarillo por las lluvias, que cesó cerca de las 13, con excepción del barrio de Villa Soldati, informó la agenciaAllí, tuvieron que trasladar un bote y camiones a las calles Pergamino, Tabaré y las laterales, por anegamientos, informaron a la agencia oficial fuentes de la Subsecretaría de Emergencias porteña."Personal de Bomberos y Defensa Civil recorre las zonas donde hay acumulación de agua en veredas y destapan sumideros y bocas de tormenta, aunque no hubo grandes sucesos", señalaron las fuentes.En total,. En el Centro Único de Coordinación y Control (CUCC) indicaron que el barrio más afectado fue Montecastro y le siguieron Flores, Devoto, Núñez y Palermo.Cerca del mediodía, la acumulación de agua era de entre 8 a 16 milímetros en la Ciudad, según las zonas, pero hubo algunos puntos más altos, como en la localidad bonaerense de Ezeiza, que registró 25 milímetros de agua caída. De hecho, vecinos de distintos puntos del conurbano bonaerense otra vez vieron sus barrios inundados.De acuerdo a reportes oficiales,en municipios como Jose C Paz, San Miguel, Pilar y San Martín, en la zonas Norte y Noroeste. En el Oeste, hubo problemas para circular en Morón, Haedo y Ramos Mejía.En el Sur, en tanto, eran muchas las zonas complicadas. Los vecinos de Lomas de Zamora, por ejemplo, compartieron fotos del arroyo del Rey, uno de los principales cauces que atraviesa el partido, con una advertencia:Las inundaciones se repetían en barrios lomenses como Santa Marta, Ingeniero Budge y Villa Independencia. También circulaba un video en el que se ven autos y colectivos avanzando en el agua en el cruce de Hipólito Yrigoyen y Boedo, en el centro de Lomas.Por otra parte, vecinos de Escobar compartieron fotos del granizo que cayó durante la noche en ese municipio de la Zona Norte, con piedras del tamaño de pelotas de ping pong, según aseguraban.En Ingeniero Maschwitz y en varias zonas de La Matanza se registraron voladuras de techos durante los momentos con ráfagas de viento más intensas, al rededor de las dos de la mañana. En Camino de Cintura y Tucumán inclusive se cayó un poste de luz sobre un negocio por el fuerte viento de la noche.En González Catán, partido de La Matanza, había complicaciones por el agua que cubrió las calles debido al desborde del arroyo Las Víboras, consignaron los vecinos.Desde el partido de San Martín, la gente mostraba los daños que causó el viento en algunas casas.Además, hubo un alerta naranja en La Plata, donde el temporal pegó fuerte y una familia de Berisso debió ser evacuada.Fuentes de Defensa Civil de la capital provincial informaron a Télam que durante la madrugada cayeron cerca de 100 milímetros que anegaron distintos barrios, como Villa Argüello, El Carmen y Barrio Obrero, entre otros, todos de Berisso.Los partidos de la 12° fecha del Torneo Apertura de Primera C fueron suspendidos por las condiciones climáticas, anunció la AFA. La decisión incluyó los encuentros entre Deportivo Merlo-Deportivo Laferrere, Victoriano Arenas-General Lamadrid y Real Pilar-Midland, que se jugarán el próximo martes a las 15.30.Debido a las previsiones meteorológicas, ya en la noche del viernes el recital del grupo Muse se había adelantado una hora. Aún así terminó bajo una fuerte tormenta en el Hipódromo de Palermo.Durante la madrugada, cayó granizo en muchos barrios de Capital y también hubo calles colmadas de agua, especialmente en la zona sur de la Ciudad.Luego de una mejora temporaria, sobre las 11 de la mañana el cielo porteño se puso negro por un enorme frente de tormenta que avanzó sobre la ciudad.El alerta meteorológico del SMN por "tormentas fuertes" incluyó, además de la Ciudad y el Conurbano, el Norte de la provincia de Buenos Aires, Sur de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y el Río de la Plata. Se prevé que el mal tiempo se traslade lentamente hacia el norte durante el transcurso de este sábado.El organismo remarcó, además, que se registraba una importante actividad eléctrica. Durante la mañana también lanzó varios alertas por vientos intensos en distintas zonas del país.En el Río de la Plata eran de entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 80. "Su intensidad tenderá a disminuir hacia la noche", anticipó el reporte meteorológico. En tanto, desde la Ciudad informaron que el nivel del agua bajó en la última hora del mediodía y se ubicó en 1,82 metro.Para la zona cordillerana del centro y sur de Mendoza, indicaron que los vientos seguirán soplando fuerte del noroeste con velocidades estimadas entre 60 y 90 kilómetros por hora, con ráfagas.Para la zona Sur y Noreste de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, preveían una intensificación de vientos del sudoeste durante el transcurso del día, con velocidades de entre 60 y 75 kilómetros por hora, y ráfagas de hasta 90. Tenderán a disminuir en la madrugada del domingo.