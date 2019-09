Biólogo asegura que el río Paraná alberga "más de 250 especies de peces"

Mirá la entrevista completa

"Influencia de Variaciones Hidrológicas e Hidráulicas sobre la Ictiofauna de Ambientes Lóticos y Lénticos en la Planicie Aluvial del Río Paraná", así se titula una investigación que encabezó el Doctor en Ciencias Biológicas, Elie Abrial.El especialista, oriundo de Francia, llegó a la capital entrerriana, hace siete años, motivado por su interés para estudiar las aguas del "pariente del mar" de acuerdo a su etimología proveniente del guaraní."En Francia no tenemos ríos del tamaño del Paraná y yo quería hacer una pasantía para investigar un río grande. Y el Paraná es uno de los diez ríos más grandes del mundo. De hecho, no imaginaba que un río podría tener 40 kilómetros de ancho, además de tantos brazos y lagunas y un ecosistema tan complejo con una vida tan increíble adentro", explicó Abrial enel programa que se emite porEl investigador se recibió en Ciencias Biológicas en la Universidad Nacional del Noreste en Corrientes, y fue becado por el Conicet para hacer el doctorado en la siguiente temática: "Dinámica fluvial y diversidad funcional en ecosistemas río-planicie de inundación. El caso del río Paraná en contexto con otros ríos del mundo"."Esa grandeza del Paraná hace a su fuerza y que quede preservado de los impactos del ser humano", remarcó el biólogo, al tiempo que reconoció: "Uno quisiera sentarse en la planicie del río por su grandeza".Consultado a Abrial sobre los resultados de su análisis, éste comentó que en Europa "hay mucha conciencia social para no tirar basura al río" aunque reconoció que "siempre se encuentran plásticos"."Cada pueblo tiene su propio tratamiento de los efluentes, al ser río más chicos, la población de peces es menor y la conciencia social está más marcada por el impacto que se genera, y también a causa de una política europea", comparó en relación al caso del Paraná.Respecto de la diversidad de especies de peces, el biólogo sostuvo que "hay más de 250 especies de peces en el tramo medio del río, entre Paraná y Santa Fe, pero nunca se sabe el número exacto porque aparecen nuevas u otras que pensamos que no había y están"."La vieja del agua es un pez, pero hay muchas especies. Lo mismo pasa con las mojarras y los sabalitos", ejemplificó al respecto.Interrogado al especialista sobre los niveles de contaminación, éste reveló que "en muchos lugares del río Paraná se encontraron restos de agrotóxicos en los sedimentos, lo cual es bastante alarmante"."Si se usan agrotóxicos en los cultivos, el agua lluvia lleva la del Paraná y es seguro que están. Hay que evaluar si la concentración que está es peligrosa para la salud humana y el ecosistema", advirtió en ese sentido.Asimismo, comentó que investigadores de La Plata hallaron microplásticos en los estómagos de sábalos y dorados."La bajante del río no causa la muerte de los peces, pero si le agregas otro factor, si puede llegar a ser un problema, diferenció. "En invierno y sobre las zonas muy playitas, la capa superficial toma el aire frío y si los peces no tienen refugio en la profundidad, estarán en la superficie y ahí mueren", explicó.Más adelante se refirió a la posible disputa por el agua entre las naciones. "Por un problema cada vez mayor del agua potable y dulce para potabilizar, en muchas zonas, con el cambio climático, hay menos agua y se la sigue usando como recurso inagotable en una mala gestión del agua. Porque no puede cultivarse maíz en una zona en la que hay faltante de agua, porque es una semilla que demanda mucha cantidad de este recurso", explicó.