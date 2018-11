Menem visitó a su hijo tras la operación: "Es una criatura maravillosa", dijo

El hijo del expresidente Carlos Menem (88) que camina con ayuda de su hija Zuleminta, y acompañado también por Carlos Nair, llegó poco antes del mediodía de este sábado a la Clínica Las Condes, en Santiago de Chile. Allí estuvo una hora junto a su hijo Máximo y su ex esposa Cecilia Bolocco."(Máximo) Está internado y después se va a la casa. (Lo vi) Bien. Logramos estar un rato. Es una criatura maravillosa, quiere mucho a su familia. Su madre por supuesto estaba ahí."Y bueno, están dadas todas las circunstancias para que, cuando salga, siga siendo feliz. Los niños todos son felices. Pero cuando un niño sale de su internación y sale bien, redobla su felicidad."(Está) Bien, muy bien, gracias a Dios. (El médico) Dijo que está bien. Espero que pronto pueda salir de aquí".Al ser consultado si esta visita significa el principio de un reencuentro con su hijo, que el lunes cumple 15 años y a quien ha estado solamente en unas ocho oportunidades -contando esta-, el ex Presidente contestó:"Todo depende que de vez en cuando vayan por Buenos Aires. Yo vengo a Chile y me siento muy feliz. Amo a Chile, y no lo digo porque estén ustedes, sino porque siempre Chile fue un lugar excePcional para mí. Estuve casi un año aquí, prácticamente exiliado, pero ahora vengo en plena libertad".Cuando un periodista le sacó a relucir lo mal que lo pasó Máximo durante su último viaja a Buenos Aires, donde incluso no lo dejaron entrar a la casa de su padre durante una de las tres oportunidades que llegó al domicilio, Menem afirmó: "Cuando va a Argentina él siempre me busca a mi, si yo no le voy a cerrar la puerta. Es mi hijo".El actual senador se iría desde la clínica directo al aeropuerto para regresar a su hogar, a pesar de que obtuvo permiso judicial en su país para permanecer en Santiago hasta el próximo martes.Este permiso se le otorgó especialmente en medio del juicio oral que enfrenta por el supuesto entorpecimiento de la investigación del atentado contra un centro judío en Buenos Aires, en 1994, el cual causó 85 muertos.Eso sí, Menem anunció: "Voy a volver pronto".Máximo fue operado ayer y el resultado fue el esperado, según el doctor a cargo. El niño despertó muy bien y hablando tras la anestesia. Cecilia Bolocco y todo las familia estaba muy contenta con el resultado.