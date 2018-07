Promulgaron ley que regula los kioscos saludables en escuelas

El Ejecutivo entrerriano promulgó y publicó la Ley 10.594, por la que se incorporan y promueven conductas nutricionales saludables en establecimientos educativos de la provincia.



El coordinador de Fundación Centro Paraná, Sebastián Méndez, consideró que la implementación de la Ley "será un gran avance", pero aclaró que "se debe dar un trabajo lo más integral posible, incluyendo a la familia".



Con la publicación en el Boletín Oficial entra en vigencia la norma que incorpora y promueve conductas nutricionales saludables en los educandos de todos los niveles de enseñanza de la educación, con el propósito de prevenir enfermedades derivadas de trastornos alimenticios a través de políticas de promoción de la educación alimentaria y regulación del funcionamiento de kioscos, cantinas o similares en establecimientos educativos tanto de gestión pública como privada.



En ese marco, el Estado deberá crear el Programa de Promoción de Alimentación Saludable (PAS), que será obligatorio en todos los establecimientos educativos de la provincia. La Ley será aplicada por los ministerios de Educación y de Salud y de Desarrollo Social, instituciones que deberán diseñar el PAS y arbitrar las medidas para su efectiva implementación contemplando el desarrollo de la actividad física como complemento del mismo.



En el marco del PAS, se deberá elaborar principios de alimentación saludable específicos para los establecimientos educativos, teniendo en cuenta los difundidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y bajo la elaboración y seguimiento de profesionales especializados.



También, controlará que la venta de alimentación saludable se haga efectiva en los kioscos o cantinas de los establecimientos educativos, de acuerdo a los principios y a las guías de alimentación.



La Guía de Alimentos Saludables deberá estar exhibida en lugares visibles y en forma destacada en distintos espacios en los establecimientos educativos y en los kioscos escolares o similares de venta de alimentos.



La alimentación saludable "tiene que ver con una relación que se establece con los alimentos y la comida, que implica una psicoeducación previa para que se entienda la diversidad de alimentos, de ingestas y la cantidad de grupos alimentarios. De hecho, la educación nutricional es un eje transversal a todas las áreas en las escuelas, es decir, en cualquier asignatura se puede abordar". Sin embargo, aclaró que "no se puede quedar solamente con la pirámide nutricional, el óvalo nutricional o el plato saludable, sino que también los alumnos deben entender que también hay horarios, que la comida es un acto social y en su justa medida, ya que con lo de la comida saludable también se puede ir a conductas extremas que implican un cuidado demasiado intenso en torno a la alimentación y, justamente, no poder permitirnos poder comer de todo", supo AIM.



"Hoy está muy de moda esto de la alimentación saludable con conceptos equivocados de lo que es una alimentación saludable", dijo el psicólogo, quien ejemplificó: "Hoy una persona baja una dieta de internet y la aplica a su vida con consecuencias no saludables".



En ese marco, subrayó que ante ese escenario "es buenísimo lo de los kioscos saludables, pero eso debe ir acompañado de un trabajo con los alumnos y las familias, porque los chicos no solamente comen en la escuela porque después van a sus casas y van a seguir alimentándose mal, por lo que se debe dar un trabajo lo más integral posible, incluyendo a la familia".



"Nosotros como seres humanos depositamos en la alimentación muchísimas cosas, es una forma de procesar emociones y pensamientos, entonces, también hay que psicoeducar a los alumnos en ese sentido; de cómo manejarnos emocionalmente, cómo no caer en pensamientos negativos o perjudiciales para nosotros mismos y que eso no se descargue con la comida o el cuerpo, por lo que hay una educación emocional que hay que realizar", apuntó.



La única forma de no caer en trastornos alimentarios (bulimia, anorexia, vigorexia, ortorexia, trastornos por atracón u obesidad) "es ser conscientes de los riesgos que acarrean las conductas extremas", por lo que la fundación Centro brinda charlas a docentes, alumnos y familias.