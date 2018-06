Fue a pescar, estuvo tres días a la deriva y terminó con principio de hipotermia

El peligro en el río

Pelear contra el agua

Tres días a la deriva

Los peores días

Horas de agonía

Un chico de Santo Tomé fue a pescar por primera vez en su vida y lo que parecía una experiencia para el recuerdo quedará en la memoria de los Arriola como una pesadilla que pudo terminar de manera trágica.Ir a pescar es una de las actividades que los hombres más disfrutan. Tomar el cause de algún río y esperar que el pique sea bueno para fanfarronear entre amigos y conocidos.del Salado a la vera del Relleno Sanitario de Santa Fe -1,7 kilómetros al oeste de la autopista Santa Fe-Rosario- en el barrio Los Troncos.En diálogo con, Arriola rememoró que el amigo tenía miedo de ir (a pescar) y él se "mandó solo". "A mí no me dio miedo", dijo el joven.Un viernes frío y con viento, lo que hacía que el Salado esté complicado para navegarlo. Al rato de encarar la travesía, "se me rompió el remo" dijo Andrés y quedó con una sola pala para afrontar la corriente.En ese momento,, cada vez más lejos de la costa del Relleno Sanitario.Para empeorar las cosa, al tratar de controlar la canoa con un sólo remo,Con las primeras horas de sol del viernes pasado, el amigo entró en un estado de desesperación porque Andrés no volvía. Avisó a la familia y el padre del joven náufrago radicó la denuncia en la subcomisaría 12 del barrio del oeste santafesino.. Con la canoa averiada se dedicaba a sacar agua del casco con un balde, y de tanto baldear se lastimó las manos y los pies.que mientras estaba luchando contra el Salado pensaba en su hermano menor y su papá, en lo mal que la podían estar pasando.Peor la pasaba él, estuvo tres días sin comer, con las manos y los pies rotos, sufriendo de principio de hipotermia. No hacía más que sacar agua de la canoa y tomar agua del río, llegó a comer hojas para tratar de calmar el hambre; cuando se quedaba dormido, saltaba del susto al sentir el agua subirle por las piernas y de nuevo comenzaba con el balde.La tía de Arriola dijo en diálogo con El Litoral que la policía lo buscó por tierra el viernes hasta la noche y dejaron la búsqueda por falta de luz, el sábado "empezaron de nuevo y al no encontrarlo entraron en acción los Buzos Tácticos de la policía y también la Prefectura".Los resultados de la búsqueda, aseguró Mariela.El último manotazo de ahogado de la familia fue hacer una publicación en Facebook para viralizarla.Arriola.Con estos datos la familia se contactó con un vecino que es comisario, en un gesto de ayuda por parte del efectivo,