Intimaron al dueño del buque hundido hace dos semanas

El titular de la embarcación siniestrada deberá hacerse cargo de ella y diseñar un plan de rescate, que deberá ser aprobado por la Prefectura. Así se informó desde el Ente Portuario al indicar que, cuando la documentación exigida sea autorizada, se acompañará y serán monitoreados los trabajos en el muelle 7.Luego de haber sido intimado por la Prefectura Naval Argentina , el dueño del barco Reyes de Mar 2, Renato Alegua -quien lo adquirió el 1 de noviembre de 2017 en una subasta judicial- deberá hacerse cargo del buque, hundido el pasado jueves 10 en el muelle 7 del puerto de Concepción del Uruguay, y cumplimentar la normativa vigente en lo que hace a la elaboración del plan de rescate de la nave.Dicha documentación debe ser autorizada previamente por la mencionada fuerza nacional, como autoridad competente de la navegación, y, en el caso de ser aprobada, su ejecución será acompañada y monitoreada por el Ente Autárquico Puerto de Concepción del Uruguay, que preside Claudio Camparo.En cuanto al, se supo que el Juzgado Comercial N°3, de Buenos Aires, habilitó el año pasado al organismo a efectuar (con el consentimiento de la Prefectura) la extracción de los residuos ambientales e hidrocarburos, a través de una empresa autorizada, que, tras concluir su trabajo, emitió dos certificaciones. Gracias a esa acción preventiva no debieron lamentarse cuestiones de contaminación. Sí se cumplen tareas complementarias de limpieza y de carácter ambiental en coordinación con la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos, cuyas autoridades se hicieron presentes al día siguiente del siniestro.El Eapcu, por su parte, remitió un informe completo con las acciones anteriores, durante y posteriores al hecho. Al respecto, se indicó que el hundimiento de la embarcación, que estaba amarrada de proa y popa, no ocasionó problemas de consideración en los muelles, utilizados sólo para el amarre (y no para la carga ni descarga de buques) y se aclaró que su estructura presentaba con anterioridad una rotura. Desde el organismo se remarcó que el incidente se produjo en un área que "no afecta la operatividad portuaria".A todo esto, las autoridades del Eapcu agradecieron a la Prefectura de Zona Bajo Uruguay y la de Puerto, al Cuerpo de Bomberos como a la arenera, el taller mecánico y la guardería, usuarios del puerto, por la colaboración recibida.