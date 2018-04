Una historia de amor que lleva siete décadas: Ella tiene 100 años y él 99

Foto 1/2 Foto 2/2 Festejo familiar

?¿Vos me querés o no me querés?

?Sí te quiero

?¿Hasta dónde me querés?

?Más allá del cielo.

?Entonces dame un besito como cuando éramos jóvenes.



Los protagonistas de este diálogo son Vicenta Guccione de Gioielli y Ricardo Gioielli, dos abuelos de la ciudad de Santa Fe que saben perfectamente lo que es el amor cuando es correspondido. Ella tiene 100 años, recién cumplidos, y él 99, hasta el 15 de septiembre cuando también cumpla los cien.



Vicenta afirma que la fórmula para estar bien con un siglo de vida es "comer bien, ser sano y ser prudente en todo".



Nació en Buenos Aires el 21 de marzo de 1918. Se trasladó a Santa Fe, junto a su familia, a los 12 años. Es hija de inmigrantes italianos: Elena Capritti de Guccione, que fue modista y sombrerera, y Leonardo Guccione, ebanista.



En 1941 se recibió de Contadora Pública Nacional y fue en el año 1943 que le otorgaron su título profesional, por lo que este año también cumple las Bodas de Platino como profesional. Luego estudió para asistente social, aunque no rindió la última materia.



Su papá fue el que diseñó, construyó, armó y luego donó a la parroquia Santo Domingo, la araña tallada en madera con láminas de oro. Las lámparas simulan velas y se encienden por hileras, mediante un mecanismo independiente que se encuentra en la cúpula mayor de dicha parroquia. Leonardo Guccione también es el creador del marco del cuadro de la Virgen de los Milagros, en la Iglesia de la Inmaculada Concepción.



"Cuando vine a Santa Fe noté que la ciudad era muy chata en comparación con Buenos Aires, pero me acostumbré enseguida. Nos gustó. Vinimos por posibilidades de trabajo para mi padre. Fui a la escuela Belgrano y, en la secundaria, a la de comercio", cuenta la abuela.



69 años juntos

Mientras ella le toma la rodilla a su esposo, es Ricardo, menor por unos meses que Vicenta, quien cuenta la historia de amor. "Cuando ellos llegan a Santa Fe, me hice amigo del hermano, menor que ella. Íbamos a la escuela Belgrano, donde los conocí. Desde chicos fuimos muy compañeros. Ya más grandes, un día fuimos a un baile del Círculo Italiano y bailamos toda la noche. Fue ahí que le dije ¿querés que nos casemos? Me dijo que sí, y yo rematé pidiéndole que fuese la madre de ms hijos".



A Ricardo no le tocó pedir la mano de Vicenta. De hablar con don Guccione se ocupó su amigo, y futuro cuñado, José.



Fue el 13 de octubre de 1949 cuando Vicenta y Ricardo sellaron su amor por civil y el 15 de octubre de ese año ante Dios en la hoy Basílica Nuestra Señora del Carmen. De esa unión nacieron Ricardo Héctor, Adriana Mirta y Roberto Edgardo.



Consultados sobre el secreto para estar 69 años junto a una persona, coinciden en que la clave está en ser compañeros, en no guardarse nada y compartir todo.



"Obviamente tenemos nuestras peleitas... pero al rato ya estamos a los abrazos de nuevo", dice él. Ella asiente con la cabeza, afirmando que el amor, cuando es mutuo, es más fuerte que cualquier tormenta. "Ricardo es mi confidente y yo su confidente. Eso es todo", resume Vicenta.



Ricardo, cuando era joven, trabajó en Bagley. Y Vicenta también lo hizo. En su caso, al mismo tiempo que estudiaba para CPN, trabajó en la casa de venta de azúcar mayorista Rodríguez y Zapata.



Con 100 y 99 años, este matrimonio sólo quiere más años juntos para ver crecer a los 11 nietos y 9 bisnietos, uno de ellos en camino, que tienen.



Gran festejo familiar

El sábado 31 de marzo, le festejaron el cumpleaños N° 100 a Vicenta con una reunión organizada por hijos y nietos en las instalaciones del Club Naútico El Quillá (donde Vicenta es socia vitalicia). Al evento fueron sus hijos, nietos, bisnietos, sobrinos, primos, familiares y amigos. Fue un momento muy emotivo, sobre todo cuando bailó el vals Danubio Azul con su esposo y sus hijos. (El Litoral)