Video: Reviva el recital de Jorge Rojas en el Festival de Diamante

"Es un placer volver"

Video: Emotiva interpretación: Jorge Rojas cantó "La vida" junto al Coro de Señas de Diamante

Emoción

Más de 18.000 personas estuvieron en la noche del sábado en el Festival de Diamante, donde la jineteada también mostró sus mejores reservados y los aplausos no se hicieron esperar en el Campo Lisardo Gieco.El artista, Jorge Rojas, fue la figura central de la noche en Diamante y ante un público femenino que lo aclamaba desde las plateas, tribunas y cada rincón del Campo Martín Fierro, presentó su espectáculo Aniversario como solista.Con un show que duró aproximadamente hora y media, Rojas demostró que su música no pierde vigencia, mantiene al público de siempre y suma nuevos seguidores, gracias a su versatilidad musical que le permite perdurar en el tiempo."Gracias Diamante, es un placer volver y rencontrarme con este público increíble" resaltó en el escenario Carlos Santa María. Haciendo un repaso por sus canciones más destacadas, las cuales formaron parte de los más de 10 años de carrera solista, brindó al público de Diamante, un espectáculo de altísimo nivel. Hubo momentos de baile, energía y de intimidad con los presentes."Vuelvo, porque después de tanto amar y ser querido no me podía resignar a ser olvido" entonó a viva voz y represento el sentimiento mutuo con los presentes que no lo dejaron cantar solo en ningún segundo, retribuyendo que la espera valió la pena.Un músico completo que se mantiene al margen de los géneros y ofrece una interpretación profunda de las canciones más añoradas y le imprime un sonido universal a su actual banda.