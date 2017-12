Fotos y video: Fuerte temporal causó destrozos en Corrientes y Misiones

Vientos de hasta 110 km/h

Voladuras de techos

Graves destrozos en Misiones

El viento en Posadas

Después de varias jornadas con altas temperaturas, ayer se registraron fuertes vientos en distintos lugares de Corrientes. Estos provocaron voladuras de techos, daños en tendaleros y en el tendido eléctrico. En diferentes poblaciones lograron restablecer el suministro, pero en algunas, hasta el cierre de esta edición aún seguían a oscuras.Los fuertes vientos provocaron voladuras de techos, caídas de árboles, postes del tendido eléctrico y transformadores en la provincia de Corrientes tras el temporal que se abatió en la madrugada del domingo. También se dañaron tendaleros de horticultores. Goya, Carolina, Santa Lucía, Santa Rosa, Mercedes, Yofre, Libres y Tapebicuá fueron algunas de las localidades afectadas.Por su parte, el director de Defensa Civil de la Municipalidad de Mercedes, Martín Aguilar comentó al ser consultado por elque los fuertes vientos tuvieron una intensidad que "llegó a ser de 90 y hasta 110 kilómetros por hora", precisó.Asimismo, hubo serias dificultades con el suministro de electricidad y del servicio de telefonía porque "cayeron 49 postes del tendido y por supuesto los cables", afirmó Aguilar.El intendente de Yofre, Leonardo Aguirre, contó que sólo en el área urbana registraron daños en los techos de 17 viviendas.En la zona rural de los departamentos de Goya y Lavalle, los fuertes vientos afectaron invernaderos de horticultores.El intendente de Goya, Ignacio Osella, estimó que el número de domicilios que sufrieron voladuras de techos no superarían los 30. No obstante, aclaró que hoy tendrán un informe con datos exactos.Al igual que en las demás poblaciones, también tuvieron dificultades con el suministro de electricidad debido a la caída de postes y cables del tendido.Mientras en los campos relevaban los daños, en el área urbana de la Municipalidad de Santa Lucía trabajaban para reparar los techos dañados y retirar tanto las ramas como los árboles caídos.En otro sector de la provincia, en Santo Tomé, también se registraron voladuras de techos. Así lo informó FM Mercosur. Y, hasta el cierre de esta edición, no se logró obtener datos oficiales al respecto.Cuantiosos daños, voladuras de techos, ramas y árboles caídos afectaron a alrededor de 100 viviendas de distintos barrios y el casco urbano de la ciudad misionera de Montecarlo, en la tarde de este domingo, a raíz de un fuerte y repentino temporal que se abatió en el Norte de la provincia.Las intensas lluvias que precedieron a las fuertes ráfagas de vientos complicaron el panorama de alrededor de 400 personas, que en primera instancias son las que se vieron afectadas con estos fuertes vientos huracanados que afectaron a gran parte de la provincia, y que en Montecarlo se concentraron en algunos barrios lindantes al casco urbano.Se detectaron principalmente muchos árboles caídos y voladuras de techo y del tendido eléctrico, ocasionando la interrupción del servicio eléctrico. Inmediatamente se articuló trabajo de profundización de acciones preventivas desde el municipio local, con demás dependencias municipales, bomberos voluntarios, policía de Misiones y demás miembros de la red de defensa civil.Lluvias y tormentas sobre el sur de la región, con ráfagas de hasta 90 km/h afectaron también la zona sur de la provincia de Misiones por la mañana.En Posadas los fuertes vientos provocaron la caída de un árbol sobre un automóvil en Villa Sarita sobre calle Pedernera y Eugenio Ramírez.