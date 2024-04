De qué se trata el programa “Volver al Trabajo” y cuáles son los requisitos

El Ministerio de Capital Humano inicio el registro obligatorio para los nuevos beneficiarios del programa Volver al Trabajo. La medida forma parte de la reestructuración anunciada a principios de año por la titular de la cartera nacional Sandra Pettovello. Desde abril se avanzó con la división de Potenciar Trabajo 2024 en Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.Las liquidaciones para los nuevos beneficiarios de Volver al Trabajo (exPotenciar Trabajo) seguirán sin interrupciones y de forma continua."El cambio se hará automáticamente, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional", repasa el sitio oficial.Su meta principal será "fortalecer las competencias laborales y sociales de sus participantes para que logren un sólido nivel de empleabilidad inicial y mejoren sus oportunidades de conseguir trabajo".Para ello los titulares deberán cumplirlo mediante la participación en actividades de formación laboral, pasantías en entornos laborales reales y respaldo para el desarrollo de emprendimientos individuales o colectivos.1. Ingresar al sitio web Portal Empleo en el siguiente link 2. Ingresar número de CUIL y verificar la transferencia al programa Volver al Trabajo. Si no se encuentra ningún resultado, el Ministerio de3. Una vez confirmado el CUIL, seleccionar la opción "Registrar" para comenzar el trámite;4. Completar el formulario con DNI y número de trámite. Luego hacer clic en "Siguiente";5. A continuación, cargar el historial laboral. Si esta opción no está disponible, se deberá completar con la información requerida,6. Para finalizar, aceptar los términos y condiciones.El programa Volver al Trabajo ofrecerá a sus beneficiarios una variedad de servicios diseñados para apoyar su inserción laboral y el desarrollo de habilidades:1. Orientación laboral y asistencia en la búsqueda de empleo;2. Intermediación laboral;3. Capacitación laboral y certificación de competencias;4. Prácticas formativas en ambientes laborales;5. Promoción para la inserción laboral registrada e independiente;6. Fortalecimiento de unidades productivas autogestionadas,7. Terminalidad educativa y desarrollo de competencias básicas.1. Mantener información actualizada;2. Participación en prestaciones del programa;3. Cumplir con obligaciones establecidas;4. Proporcionar documentación requerida;5. Reportar incompatibilidades,6. Reintegro de asignaciones indebidamente percibidas.