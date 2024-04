Confirman cumbre de intendentes del interior del país en Rosario

Los intendente de las principales ciudades del interior del país se reunirán el próximo lunes 29 de abril en Rosario con con el objetivo de profundizar la integración entre sus distritos y abordar una agenda común con Nación, en el marco del ajuste a los fondos públicos y la disputa abierta entre las provincias y la Casa Rosada.



Este martes diversas municipalidades recibieron la invitación formal por parte del intendente rosarino, Pablo Javkin.



De acuerdo al convite, el "Encuentro Federal de Ciudades y Capitales Alternas" se realizará a partir de las 11 de la mañana del lunes en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), ubicado en el Paseo de las Artes y Río Paraná. Posteriormente, los jefes comunales compartirán un almuerzo en un restaurante local que no fue confirmado.



Los dirigentes buscan replicar la fórmula de los gobernadores, que abroquelados en regiones y por intereses comunes negocian desde posiciones de fortaleza con la Casa Rosada. Por esa vía, los jefes provinciales ya lograron introducir profundas modificaciones en el proyecto Bases y marcarle la cancha a la Casa Rosada en diversos temas.



En ese marco, los invitaron invitaron al cónclave del próximo lunes al ministro del Interior de la Nación, Guillermo Francos, quien aún no confirmó su presencia. Además de Javkin, entre los principales impulsores del bloque están los alcaldes de Córdoba, Daniel Passerini; de Mendoza, Ulpiano Suarez; y de Paraná, Rosario Romero.



A fines de marzo pasado, esa triada se reunió en Balcarce 50 con Francos y le cursó la invitación formal. La elección de la sede no es casual: el espacio busca darle un espaldarazo formal al intendente Javkin en el marco de la violencia que azota a la ciudad.



Entre los principales temas a tratar por esta cumbre, figuran el recorte de los subsidios al transporte y la parálisis de la obra pública, dos ítems que impactan de lleno en el territorio y que despiertan preocupación tanto en gobernadores como en intendentes. La eliminación del Fondo Compensador del Interior, que regulaba el precio del boleto, significó un duro golpe para los distritos, en especial para urbes de gran densidad poblacional, como Rosario y Córdoba.



Durante el encuentro con el ministro en la Casa Rosada, los dirigentes iniciaron de manera formal su vínculo con el Gobierno y se comprometieron a hacer un relevamiento sobre aquellas obras ya iniciadas, consideradas prioritarias para sus municipios, con el objetivo de poder finalizaras. Esa es, además, una de las aristas que las provincias negocian con la administración libertaria a cambio de votos para la nueva ley Bases.



Red Federal de Intendentes

Desde que inició el año, y ante el paso de la motosierra sobre las cuentas públicas, los integrantes de la Red Federal de Intendentes ya protagonizaron varias cumbres. La primera de ellas ocurrió en febrero, en la Ciudad de Buenos Aires.



Allí los mandatarios exhortaron exhortaron a diputados y senadores a "plantear un proyecto de ley que, en lo inmediato, exija el cumplimiento del Pacto Fiscal del año 2017 que incluye la distribución de este fondo que hoy unilateralmente se ha dispuesto desde el Poder Ejecutivo Nacional, que se quitó unilateralmente a todo el interior del País".



Posteriormente, el 6 de marzo, repitieron mitin. En esa ocasión, el escenario fue el Palacio 6 de Julio de la Ciudad de Córdoba. Allí platearon su preocupación, solidaridad y apoyo al pueblo y autoridades ante la situación que atraviesa Rosario y la propuesta de concretar un plenario de intendentes de capitales previo al Pacto del 25 de mayo convocado por el Gobierno Nacional.



Algunos de los nombres que integran el bloque son Armando Molina (La Rioja); Emilio Durand (Salta); Emilio Lanari (Corrientes); Gustavo Saadi (San Fernando del Valle de Catamarca); Jorge Jofre (Formosa); Juan Manuel Llamosas (Río Cuarto); Juan Pablo Poletti (Santa Fe); Luciano Di Nápoli (Santa Rosa); Marcos Castro (Viedman); Mariano Gaido (Neuquén); Pablo Grasso (Río Gallegos); Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy); Rosario Romero (Paraná); Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán); Susana Laciar (San Juan); y Walter Cortes (Bariloche).