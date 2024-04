Renunciaron otros dos funcionarios del Ministerio de Capital Humano

La estructura ministerial de Capital Humano, que está a cargo de licenciada en Ciencias de la Familia Sandra Pettovello, sufrió un nuevo cimbronazo: renunciaron dos nuevos funcionarios. Se trata de Maximiliano Keczeli, considerado la mano derecha de la funcionaria y quien estaba al frente del área de legales de la cartera, y Gerardo Marcelo Hita, quien también ocupaba un puesto clave, era el director del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.



Eran dos de los pocos funcionarios con cargos oficializados a través del Boletín Oficial. Si bien hay varias versiones que circulan sobre sus salidas, de manera oficial, los colaboradores de Pettovello afirman que ambos profesionales invocaron “razones personales”.



La baja, o el “desplazamiento” de Keczeli, es clave. Estaba a cargo, por ejemplo, de supervisar cada una de las auditorías que ordenaba Pettovello y de dar el visto bueno a licitaciones y denuncias que realizaban desde la cartera que tiene bajo su órbita la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (ex Ministerio de Desarrollo Social); la Secretaría de Trabajo; la Secretaría de Educación, la ANSES y hasta el ex Ministerio de la Mujer y Diversidad, entre otras áreas.



Keczeli, bajo aprobación de Pettovello, solía recibir a periodistas en su despacho para aclarar temas sensibles como las auditorías sobre los comedores comunitarios; el cambio de modalidad en las licitaciones de alimentos y la licuación del Potenciar Trabajo en otros dos programas. Hay quienes afirman que la misma ministra decidió pedirle la renuncia por haber “filtrado información a la prensa”. Los allegados a Pettovello lo desmienten y sostienen que su renuncia se debe a una situación de “estrés” y la decisión de volver a la actividad privada.



El ahora exfuncionario es ingeniero industrial y en un principios fue nombrado como “responsable interino” del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Esa designación figura en el Boletín Oficial del pasado 26 de enero. “Se propicia encomendar con carácter ‘ad honorem’ como responsable interino a cargo del nombrado INCAA al señor Secretario de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano, ingeniero Jorge Maximiliano Keczeli”, se lee en el decreto 166/2024 en el Boletín Oficial.



De manera simultánea Keczeli se desempeñaba como Secretario de Coordinación Legal y Administrativa del Ministerio de Capital Humano, cargo que ejercía desde el 12 de enero. En los días previos, había sido presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, el cual también depende de la cartera a cargo de Pettovello.



Por su parte, Gerardo Marcelo Hita había sido designado a través del decreto 68/2024. “”Desígnase, a partir del 12 de enero de 2024, en el cargo de Presidente del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES, organismo actuante en el ámbito del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO al licenciado Gerardo Marcelo HITA”, se precisa en el boletín oficial.



Los dos funcionarios se suman a una larga lista de renuncias en la cartera de Pettovello. Entre ellos destacan, Pablo Rodríguez, quien trabajaba en la Secretaría de Niñez y Familia -aunque no había sido formalizada su designación-, y Agustín Sánchez Sorondo, subsecretario administrativo, quienes dejaron su cargo a principios de febrero. También se fue de esa órbita Rodrigo “Roco” Aybar, quien pasó de ser subsecretario de Innovación de la Economía Solidaria, dentro de Capital Humano, a ser subsecretario de Vivienda.



Otra área que tuvo fuertes cambios fue la Secretaría de Trabajo, que funciona bajo la órbita de Pettovello. De allí fue despedido a principios de enero el subsecretario de Trabajo Horacio Pitrau, un experto el derecho laboral, con pasado en el PRO, que fue eyectado del cargo por haber entablado negociaciones con sectores sindicales. Dos semanas antes corrió la misma suerte Omar Yasín, a quien le adjudicaron la responsabilidad por aumentos de sueldos a ministros y al propio presidente Milei, del orden del 50%. Y por último, el titular de ANSES, Osvaldo Giordano, que también dejó su cargo, como represalia por el rechazo de su esposa, la diputada Alejandra Torres, a la “Ley Ómnibus”.