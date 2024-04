Frigerio y Werner hablaron sobre sumar fechas del automovilismo en Entre Ríos

El gobernador Rogelio Frigerio recibió al piloto paranaense, Mariano Werner, en la Casa de Gobierno, con quien dialogó sobre la perspectiva de concretar nuevas fechas del calendario argentino en la provincia. El tricampeón de Turismo Carretera destacó el seguimiento a los deportistas entrerrianos.



"Estoy agradecido a Rogelio por invitarme para charlar un momento. Más que nada hablamos del presente, de las carreras que se avecinan y de la posibilidad de que haya fechas en Entre Ríos", enumeró.





"Más allá de que todos los fines de semana lucho por ganar las competencias y también por ser campeón, siempre deseo que haya ruido de los motores en la provincia. Así que agradezco a Rogelio por escucharme, soy consciente de que estamos ante situaciones que no son sencillas", continuó el último ganador de los Premios Olimpia en Automovilismo.





Por último, el piloto -que defiende los títulos logrados el año pasado en el Turismo Carretera y el TC Pick-Up nacionales y va por su segunda temporada en el campeonato Trans-Am Series de Estados Unidos- resaltó "la excelente predisposición del gobernador" y no ocultó su aprobación "porque está al tanto del deporte, sabe de fierros y no solo de lo mío". "También valoro que haya ido a visitar a los bicampeones panamericanos de sóftbol. Para los deportistas, siempre es lindo que las autoridades sepan de nuestro desempeño", cerró. Las categorías nacionales en Entre Ríos TC 2000

Compitió el domingo 3 de marzo en Concordia.



Turismo Nacional

Compitió el domingo 10 de marzo en Paraná.

Compitió el domingo 31 de marzo en Concordia.



Turismo Pista

Desarrolló su jornada el domingo 14 de abril en Concordia.



Turismo Carretera

Tendrá su sexta fecha el domingo 26 de mayo en Concepción del Uruguay.



TC Pista

También competirá el 26 de mayo en Concepción del Uruguay.